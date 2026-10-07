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Долар і євро різко подешевшали: курс НБУ на 8 жовтня та як регулятор контролює валюту

16:10 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Долар і євро різко подешевшали: курс НБУ на 8 жовтня та як регулятор контролює валюту Фото: долар і євро подешевшали за офіційним курсом НБУ (Getty Images)
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Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на четвер, 8 жовтня. Обидві основні валюти подешевшали.

Скільки коштує американська та європейська валюта за оновленими даними та як Нацбанк впливає на валютний ринок, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 8 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,86 грн, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше. 7 жовтня американська валюта коштувала 44,94 грн.

Водночас офіційний курс євро знизився на 48 копійок – із 50,63 грн 7 жовтня до 50,15 грн на 8 жовтня.

Долар і євро різко подешевшали: курс НБУ на 8 жовтня та як регулятор контролює валюту
Фото: офіційний курс валют НБУ на 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Що може впливати на курс гривні

На думку засновника і президента інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тараса Козака, Національний банк має достатньо можливостей для впливу на валютний ринок. Про це експерт розповів у коментарі для РБК-Україна.

За словами Козака, можливості НБУ можуть зрости, якщо Верховна Рада ухвалить необхідні закони відповідно до зобов’язань України перед ЄС і МВФ, а уряд – передбачені цими зобов’язаннями рішення.

Це, як зазначає експерт, має відкрити шлях для подальшого фінансування України. До кінця року країна може отримати понад 20 млрд доларів.

Крім того, за прогнозами НБУ, на кінець року золотовалютні резерви мають бути максимальними.

''Тому можливості стримувати курс чи навіть встановлювати курс за своїм бажанням у Нацбанку є і ще будуть довгий час'', – вважає Козак.

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