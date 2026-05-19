UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Долар тримає позиції, євро падає у ціні: курс на 20 травня та яка найвигідніша альтернатива валюті

16:20 19.05.2026 Вт
2 хв
Експерт пояснив, за якого курсу долар стане вигіднішим за гривневий депозит
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Фото: скільки коштуватимуть долар і євро 20 травня (колаж РБК-Україна)

Нацбанк України не змінив офіційний курс долара на 20 травня. Водночас євро після попереднього зростання подешевшав. Експерти ж радять українцям звернути увагу на гривневі депозити та ОВДП.

Яким буде курс завтра та що вигідніше за купівлю долара – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Кредитки, борги та заощадження: з чого починати фінансову стабільність

Головне:

  • Долар не змінився: курс НБУ – 44,15 грн.
  • Євро подешевшав: офіційний курс – 51,29 грн (-12 коп.).
  • Депозит вигідніший за долар: валюта має зрости до 48 грн, щоб випередити вклад.
  • Найкращий варіант для заощаджень зараз – гривневі ОВДП.

Курс валют НБУ

НБУ залишив офіційний курс долара на 20 травня без змін – 44,15 грн за долар.

Європейська валюта після попереднього зростання подешевшала на 12 копійок. Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 51,29 грн.

Курс валют НБУ на 20 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що зараз вигідніше – депозит чи долар

Засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у коментарі для РБК-Україна заявив, що проста купівля готівкового долара зараз є найменш вигідним варіантом для заощаджень.

За його словами, депозит у гривні під 13–15% річних після сплати податків дає близько 10% чистої дохідності.

"За нинішнього курсу це означає, що долар мав би зрости приблизно до 48 гривень за рік, щоб проста купівля валюти була вигіднішою за депозит", – пояснив експерт.

Ще вигіднішими, за словами Козака, залишаються гривневі ОВДП, адже вони приносять 15–16% річних без оподаткування доходу.

Таким чином, експерт назвав оптимальним варіантом для заощаджень саме ОВДП, другим за вигідністю – гривневий депозит, і лише потім – купівлю долара.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк УкраїниКурс долараКурс євро