Долар тримає позиції, євро падає у ціні: курс на 20 травня та яка найвигідніша альтернатива валюті

Головне:

Долар не змінився: курс НБУ – 44,15 грн.

курс НБУ – 44,15 грн. Євро подешевшав: офіційний курс – 51,29 грн (-12 коп.).

офіційний курс – 51,29 грн (-12 коп.). Депозит вигідніший за долар: валюта має зрости до 48 грн, щоб випередити вклад.

валюта має зрости до 48 грн, щоб випередити вклад. Найкращий варіант для заощаджень зараз – гривневі ОВДП.

Курс валют НБУ

НБУ залишив офіційний курс долара на 20 травня без змін – 44,15 грн за долар.

Європейська валюта після попереднього зростання подешевшала на 12 копійок. Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 51,29 грн.

Курс валют НБУ на 20 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що зараз вигідніше – депозит чи долар

Засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у коментарі для РБК-Україна заявив, що проста купівля готівкового долара зараз є найменш вигідним варіантом для заощаджень.

За його словами, депозит у гривні під 13–15% річних після сплати податків дає близько 10% чистої дохідності.

"За нинішнього курсу це означає, що долар мав би зрости приблизно до 48 гривень за рік, щоб проста купівля валюти була вигіднішою за депозит", – пояснив експерт.

Ще вигіднішими, за словами Козака, залишаються гривневі ОВДП, адже вони приносять 15–16% річних без оподаткування доходу.

Таким чином, експерт назвав оптимальним варіантом для заощаджень саме ОВДП, другим за вигідністю – гривневий депозит, і лише потім – купівлю долара.