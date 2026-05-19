RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар держит позиции, евро падает в цене: курс на 20 мая и какая самая выгодная альтернатива валюте

16:20 19.05.2026 Вт
2 мин
Эксперт объяснил, при каком курсе доллар станет выгоднее гривневого депозита
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: сколько будут стоить доллар и евро 20 мая (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк Украины не изменил официальный курс доллара на 20 мая. В то же время евро после предыдущего роста подешевел. Эксперты же советуют украинцам обратить внимание на гривневые депозиты и ОВГЗ.

Каким будет курс завтра и что выгоднее покупки доллара - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность

Главное:

  • Доллар не изменился: курс НБУ - 44,15 грн.
  • Евро подешевел: официальный курс - 51,29 грн (-12 коп.).
  • Депозит выгоднее доллара: валюта должна вырасти до 48 грн, чтобы опередить вклад.
  • Лучший вариант для сбережений сейчас - гривневые ОВГЗ.

Курс валют НБУ

НБУ оставил официальный курс доллара на 20 мая без изменений - 44,15 грн за доллар.

Европейская валюта после предыдущего роста подешевела на 12 копеек. Официальный курс евро на завтра установлен на уровне 51,29 грн.

Курс валют НБУ на 20 мая (Инфографика РБК-Украина)

Что сейчас выгоднее - депозит или доллар

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина заявил, что простая покупка наличного доллара сейчас является наименее выгодным вариантом для сбережений.

По его словам, депозит в гривне под 13-15% годовых после уплаты налогов дает около 10% чистой доходности.

"При нынешнем курсе это означает, что доллар должен был бы вырасти примерно до 48 гривен за год, чтобы простая покупка валюты была выгоднее депозита", - пояснил эксперт.

Еще более выгодными, по словам Козака, остаются гривневые ОВГЗ, ведь они приносят 15-16% годовых без налогообложения дохода.

Таким образом, эксперт назвал оптимальным вариантом для сбережений именно ОВГЗ, вторым по выгодности - гривневый депозит, и только потом - покупку доллара.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс евро