Доллар держит позиции, евро падает в цене: курс на 20 мая и какая самая выгодная альтернатива валюте

Главное:

Доллар не изменился: курс НБУ - 44,15 грн.

курс НБУ - 44,15 грн. Евро подешевел: официальный курс - 51,29 грн (-12 коп.).

официальный курс - 51,29 грн (-12 коп.). Депозит выгоднее доллара: валюта должна вырасти до 48 грн, чтобы опередить вклад.

валюта должна вырасти до 48 грн, чтобы опередить вклад. Лучший вариант для сбережений сейчас - гривневые ОВГЗ.

Курс валют НБУ

НБУ оставил официальный курс доллара на 20 мая без изменений - 44,15 грн за доллар.

Европейская валюта после предыдущего роста подешевела на 12 копеек. Официальный курс евро на завтра установлен на уровне 51,29 грн.

Курс валют НБУ на 20 мая (Инфографика РБК-Украина)

Что сейчас выгоднее - депозит или доллар

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина заявил, что простая покупка наличного доллара сейчас является наименее выгодным вариантом для сбережений.

По его словам, депозит в гривне под 13-15% годовых после уплаты налогов дает около 10% чистой доходности.

"При нынешнем курсе это означает, что доллар должен был бы вырасти примерно до 48 гривен за год, чтобы простая покупка валюты была выгоднее депозита", - пояснил эксперт.

Еще более выгодными, по словам Козака, остаются гривневые ОВГЗ, ведь они приносят 15-16% годовых без налогообложения дохода.

Таким образом, эксперт назвал оптимальным вариантом для сбережений именно ОВГЗ, вторым по выгодности - гривневый депозит, и только потом - покупку доллара.