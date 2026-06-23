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Долар та євро здешевшали: курс на 24 червня та нові правила поповнення в терміналах

15:44 23.06.2026 Вт
2 хв
Долар здешевшав, але лише на кілька копійок
aimg Дмитро Левицький
Фото: яким буде курс валют 24 червня (колаж РБК-Україна)

Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на середу, 24 червня. Американська валюта здешевшає, як і євро.

Скільки буде коштувати валюта завтра та які нові правила поповнення рахунків через термінали підготували українцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на завтра на 2 копійки - до 44,88 грн.
  • Курс євро: Євро здешевшає на 31 копійку, офіційний курс встановлено на рівні 51,10 грн.
  • Нові правила для терміналів: З 26 червня внесення готівки потребуватиме обов'язкового підтвердження за номером телефону, але є винятки.

Курс валют НБУ

НБУ опустив офіційний курс долара на завтра до 44,88 грн. Це на 2 копійки дешевше, ніж курс сьогодні.

Євро також здешевшає. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,10 грн. Це на 31 копійку дешевше, ніж сьогоднішній курс.

НБУ встановив курс долара і євро на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Нові правила для терміналів

З 26 червня 2026 року для внесення готівки через термінал буде обов'язкове підтвердження за номером телефону - незалежно від суми. Номер телефону буде вказаний і на квитанціях.

Як це працюватиме? Для завершення транзакції доведеться ввести одноразовий пароль, який надійде в SMS або під час дзвінка.

Пароль не потрібен для:

  • сплати податків та комуналки;
  • купівлі квитків на транспорт і поповнення проїзних;
  • поповнення мобільного (ліміт - до 500 грн на місяць).
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