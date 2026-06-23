Долар та євро здешевшали: курс на 24 червня та нові правила поповнення в терміналах

Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на середу, 24 червня. Американська валюта здешевшає, як і євро.
Скільки буде коштувати валюта завтра та які нові правила поповнення рахунків через термінали підготували українцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ опустив офіційний курс долара на завтра до 44,88 грн. Це на 2 копійки дешевше, ніж курс сьогодні.
Євро також здешевшає. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,10 грн. Це на 31 копійку дешевше, ніж сьогоднішній курс.
НБУ встановив курс долара і євро на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)
З 26 червня 2026 року для внесення готівки через термінал буде обов'язкове підтвердження за номером телефону - незалежно від суми. Номер телефону буде вказаний і на квитанціях.
Як це працюватиме? Для завершення транзакції доведеться ввести одноразовий пароль, який надійде в SMS або під час дзвінка.
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