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Гречка по 15 грн, а хліб подорожчав: які ціни пропонують супермаркети 23 червня

10:58 23.06.2026 Вт
3 хв
Різниця в цінах між мережами в деяких категоріях сягає десятків гривень
aimg Марія Кучерявець
Гречка по 15 грн, а хліб подорожчав: які ціни пропонують супермаркети 23 червня Фото: українські торговельні мережі оновили цінники на базові продукти (інфографіка РБК-Україна)
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Українські супермаркети оновили ціни на базові продукти у вівторок, 23 червня. Після бурхливого початку тижня, який відзначився дворазовим падінням цін на гречку в одній з мереж, тепер є нові коливання, але щодо хліба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальні дані моніторингу цін великих супермаркетів.

Головне:

  • Гречка: У мережі "Сільпо" кілограм крупи можна знайти всього 15,69 грн, тоді як в інших супермаркетах ціна перевищує 65-69 грн.
  • Хліб: Ринок демонструє стабільність, окрім мережі "Ашан", де зафіксовано стрибок ціни з 14,50 грн до 21,30 грн.
  • Яйця: Ціни тримаються на рівні минулого тижня. Курячі яйця можна знайти за найнижчою вартістю 2,90 грн/шт (або 29 грн за десяток).
  • Молоко: За 400-450 г доведеться заплатити 21,30-21,90 грн, а великий формат (900 г) можна придбати за 34,99 грн.
  • Олія: Прайси стабілізувалися після нещодавнього оновлення асортименту. Найдешевшу півлітрову пляшку рафінованої олії пропонують по 48,00 грн.

Огляд відображає виключно найнижчий ціновий сегмент серед наявних товарів.

Гречка: "Сільпо" утримує рекордний мінімум

Абсолютним лідером за рівнем доступності гречаної крупи залишається мережа "Сільпо", яка напередодні обвалила ціну на крупу завдяки бюджетній лінійці. В інших супермаркетах цінники перевищують 65 гривень:

  • "Сільпо": Крупа гречана Extra!, 1 кг - 15,69 грн
  • АТБ: "Розумний вибір", 1 кг - 65,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн
  • "Ашан": ядриця швидкорозварювана Auchan, 1 кг - 69,90 грн

Гречка по 15 грн, а хліб подорожчав: які ціни пропонують супермаркети 23 червня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)

Хліб: стрибок ціни в "Ашані"

Якщо більшість мереж утримали прайси понеділка, то в "Ашані" зафіксовано здорожчання половинки пшеничного хліба (з 14,50 грн за бренд "Формула Смаку" до 21,30 грн за внутрішню позицію):

  • "Сільпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб Пшеничний половинка - 21,30 грн (учора - 14,50 грн за іншу марку)
  • АТБ: Тостовий ніжний "Кристинопіль", 300 г - 23,90 грн
  • Novus: "Український" половинка нарізаний ТМ "Marka Promo", 400 г - 25,79 грн
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Курячі яйця: повна "заморозка" цін

Ситуація в цій категорії залишається абсолютно незмінною з минулого тижня. "Ашан" продовжує впевнено утримувати статус найдешевшого місця для купівлі яєць поштучно:

  • "Ашан": Яйце куряче С1, 1 шт. - 2,90 грн (29,00 грн за десяток)
  • АТБ: ТМ "Своя лінія" 1 категорія, 10 шт. - 50,90 грн
  • "Сільпо": ТМ "Пашот" столові С1, 10 шт. - 52,28 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 52,39 грн

Молоко: стабільність малих і великих пакувань

Ціни на молоко повністю скопіювали показники 22 червня. Трендом залишається перехід брендів на менше фасування, що дозволяє візуально тримати низький цінник на полиці:

  • АТБ: "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 450 г - 21,30 грн
  • "Сільпо": "Повна Чаша" пастеризоване 2,6%, 450 г - 21,49 грн
  • "Ашан": ТМ "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Соняшникова олія: ціни без змін

Після того, як Novus оновив асортимент і виставив на полиці 500 мл "Олейну", ціни стабілізувалися у всіх гравців ринку. Найдешевша пропозиція - у власної марки "Ашану":

  • "Ашан": Олія Auchan рафінована, 0,5 л - 48,00 грн
  • АТБ: "Своя лінія" рафінована, 0,5 л - 53,13 грн
  • "Сільпо": ТМ "Премія" рафінована, 0,5 л - 55,49 грн
  • Novus: "Олейна Пресова" рафінована, 500 мл - 71,94 грн
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