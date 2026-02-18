Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри

Головне:

Курс на 19 лютого: НБУ підвищив офіційну вартість валют. Долар зріс до 43,29 грн, а євро - до 51,25 грн.

НБУ підвищив офіційну вартість валют. Долар зріс до 43,29 грн, а євро - до 51,25 грн. Правила обміну: Касири зобов’язані приймати банкноти з незначними пошкодженнями (плямами чи потертостями) як звичайні гроші.

Касири зобов’язані приймати банкноти з незначними пошкодженнями (плямами чи потертостями) як звичайні гроші. Зношені купюри: Сильно пошкоджені або розірвані банкноти приймають на інкасо - їх відправляють на обмін за кордон (послуга зазвичай платна).

Сильно пошкоджені або розірвані банкноти приймають на інкасо - їх відправляють на обмін за кордон (послуга зазвичай платна). Перевірка на справжність: Якщо виникає сумнів у справжності купюри, її можна безкоштовно відправити на експертизу до НБУ.

Якщо виникає сумнів у справжності купюри, її можна безкоштовно відправити на експертизу до НБУ. Важливо: Справжні банкноти після перевірки повертають власнику, а фальшиві - вилучають без компенсації та передають поліції.

Фото: курс валют НБУ на 19 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Нацбанк підвищив курс долара на 19 лютого на 4 копійки - до 43,29 гривень. Євро також завтра буде дорожче - 51,25 (+9 коп.)

Як обміняти пошкоджену або сумнівну валюту?

Як зазначаєть на сайті НБУ, банк чи інша фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти.

Звичайний обмін:

Якщо купюра має лише незначні пошкодження (невеликі плями чи потертості), касир зобов’язаний прийняти її як звичайну платіжну банкноту.

Значні пошкодження (Інкасо):

Якщо купюра сильно зношена або розірвана, її приймають на інкасо. Банк бере таку валюту і відправляє за кордон для обміну на нову. Ця послуга зазвичай платна.

Сумнів щодо справжності:

Якщо касир сумнівається, чи купюра справжня, її вилучають і відправляють на безкоштовну експертизу до Нацбанку.

Ви також можете самостійно подати заяву на таку перевірку.

Результати перевірки: