Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри

Нацбанк оновив курс валют на четвер, 19 лютого. Завтра як долар, так і євро трохи зростуть в ціні.
Скільки коштуватиме валюта завтра та чи можна в Україні обміняти зношені купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: курс валют НБУ на 19 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Нацбанк підвищив курс долара на 19 лютого на 4 копійки - до 43,29 гривень. Євро також завтра буде дорожче - 51,25 (+9 коп.)
Як зазначаєть на сайті НБУ, банк чи інша фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти.
Звичайний обмін:
Якщо купюра має лише незначні пошкодження (невеликі плями чи потертості), касир зобов’язаний прийняти її як звичайну платіжну банкноту.
Значні пошкодження (Інкасо):
Якщо купюра сильно зношена або розірвана, її приймають на інкасо. Банк бере таку валюту і відправляє за кордон для обміну на нову. Ця послуга зазвичай платна.
Сумнів щодо справжності:
Якщо касир сумнівається, чи купюра справжня, її вилучають і відправляють на безкоштовну експертизу до Нацбанку.
Ви також можете самостійно подати заяву на таку перевірку.
Результати перевірки: