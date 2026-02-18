Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры

Главное:

Нацбанк повысил курс доллара на 19 февраля на 4 копейки - до 43,29 гривен. Евро также завтра будет дороже - 51,25 (+9 коп.)

Как обменять поврежденную или сомнительную валюту?

Как отмечается на сайте НБУ, банк или другое финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты.

Обычный обмен:

Если купюра имеет лишь незначительные повреждения (небольшие пятна или потертости), кассир обязан принять ее как обычную платежную банкноту.

Значительные повреждения (Инкассо):

Если купюра сильно изношена или разорвана, ее принимают на инкассо. Банк берет такую валюту и отправляет за границу для обмена на новую. Эта услуга обычно платная.

Сомнение относительно подлинности:

Если кассир сомневается, настоящая ли купюра, ее изымают и отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.

Вы также можете самостоятельно подать заявление на такую проверку.

Результаты проверки: