Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры

Фото: НБУ снова повысил курс доллара (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил курс валют на четверг, 19 февраля. Завтра как доллар, так и евро немного вырастут в цене.

Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли в Украине обменять изношенные купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллары 1996 года надо сдать? Действительно ли эти купюры проблемные

Главное:

  • Курс на 19 февраля: НБУ повысил официальную стоимость валют. Доллар вырос до 43,29 грн, а евро - до 51,25 грн.
  • Правила обмена: Кассиры обязаны принимать банкноты с незначительными повреждениями (пятнами или потертостями) как обычные деньги.
  • Изношенные купюры: Сильно поврежденные или разорванные банкноты принимают на инкассо - их отправляют на обмен за границу (услуга обычно платная).
  • Проверка на подлинность: Если возникает сомнение в подлинности купюры, ее можно бесплатно отправить на экспертизу в НБУ.
  • Важно: Настоящие банкноты после проверки возвращают владельцу, а фальшивые - изымают без компенсации и передают полиции.

Фото: курс валют НБУ на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

Нацбанк повысил курс доллара на 19 февраля на 4 копейки - до 43,29 гривен. Евро также завтра будет дороже - 51,25 (+9 коп.)

Как обменять поврежденную или сомнительную валюту?

Как отмечается на сайте НБУ, банк или другое финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты.

Обычный обмен:

Если купюра имеет лишь незначительные повреждения (небольшие пятна или потертости), кассир обязан принять ее как обычную платежную банкноту.

Значительные повреждения (Инкассо):

Если купюра сильно изношена или разорвана, ее принимают на инкассо. Банк берет такую валюту и отправляет за границу для обмена на новую. Эта услуга обычно платная.

Сомнение относительно подлинности:

Если кассир сомневается, настоящая ли купюра, ее изымают и отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.

Вы также можете самостоятельно подать заявление на такую проверку.

Результаты проверки:

  • Настоящие купюры (даже изношенные) возвращают владельцу.
  • Фальшивые - изымают без возмещения и передают полиции.
