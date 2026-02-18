Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры

Нацбанк обновил курс валют на четверг, 19 февраля. Завтра как доллар, так и евро немного вырастут в цене.
Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли в Украине обменять изношенные купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: курс валют НБУ на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)
Нацбанк повысил курс доллара на 19 февраля на 4 копейки - до 43,29 гривен. Евро также завтра будет дороже - 51,25 (+9 коп.)
Как отмечается на сайте НБУ, банк или другое финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты.
Обычный обмен:
Если купюра имеет лишь незначительные повреждения (небольшие пятна или потертости), кассир обязан принять ее как обычную платежную банкноту.
Значительные повреждения (Инкассо):
Если купюра сильно изношена или разорвана, ее принимают на инкассо. Банк берет такую валюту и отправляет за границу для обмена на новую. Эта услуга обычно платная.
Сомнение относительно подлинности:
Если кассир сомневается, настоящая ли купюра, ее изымают и отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.
Вы также можете самостоятельно подать заявление на такую проверку.
Результаты проверки: