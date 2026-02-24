UA

Долар та євро йдуть вниз: який курс на завтра та чому в Україні неможливий прямий обмін валют

Фото: долар та євро 25 лютого трохи впадуть в ціні (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк обновив курс валют на 25 лютого. Завтра як долар, так і євро впадуть в ціні на кілька копійок.

Скільки коштуватеме валюта завтра за офіційним курсом та чому всі операції в Україні йдуть через гривню - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс на 25 лютого: Долар впав до 43,26 грн, а євро опустилось до 50,96 грн.
  • Прогноз до кінця тижня: На готівковому ринку долар очікується в межах 43,00-43,75 грн, євро - 50-52 грн. Ринок перебуватиме у стані підвищеної напруги.
  • Чому тисне курс: Головними факторами є енергетичні ризики (закупівля пального для генераторів), зовнішній торговельний дисбаланс та активні інтервенції НБУ для гасіння попиту.
  • Орієнтири на березень: Валютні коридори прогнозуються на рівні 42,5–43,7 грн/долар та 50,5–52 грн/євро. 
  • Прямий обмін валют: В Україні неможливо купити євро за долари напряму. Будь-які операції здійснюються виключно через національну валюту - гривню, що є стандартною практикою і для багатьох країн ЄС.

Курс долара НБУ

За даними Нацбанку, курс долара на 25 лютого встановлено на рівні 43,26 (-3 копійки) гривень.

Євро відступає від психологічної позначки у 51 гривню. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,96 (-4 коп) гривень.

Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом до кінця тижня

Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, завершення лютого та початок березня стануть для українського валютного ринку періодом підвищеної напруги.

Головні чинники впливу:

  • Енергетичний тиск: Через обстріли інфраструктури та холоди бізнес активно формує валютні запаси для закупівлі енергоносіїв та пального для генераторів.
  • Діяльність НБУ: Регулятор оперативно гасить надлишковий попит інтервенціями. На засіданні 19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15%.
  • Зовнішній дисбаланс: Хоча аграрії та металурги забезпечують виторг, доступ до ринків ЄС ускладнюється квотами та торговельними суперечками.

Прогноз курсу до кінця тижня:

Готівковий ринок: долар - 43,00-43,75 грн та євро - 50-52 грн.

Різниця між купівлею та продажем: у банках складатиме до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро; в обмінниках - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро.

Орієнтири на березень:

У березні ринок залишатиметься в межах прогнозованих коридорів: 42,5-43,7 грн за долар та 50,5-52 грн за євро. Як зазначає Лєсовой, за умови вчасних дій НБУ різких перекосів не прогнозується, а валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною.

Прямий обмін валют: чому в Україні не можна купити євро за долари

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, будь-які операції на валютному ринку України здійснюються виключно через національну грошову одиницю - гривню. Саме тому провести прямий обмін однієї іноземної валюти на іншу (наприклад, доларів на євро) неможливо.

Ця практика не є унікальною для України, а діє в багатьох країнах світу.

У країнах Європейського Союзу, де офіційною валютою є не євро, а місцева грошова одиниця (наприклад, польський злотий), обмін між іноземними валютами також неможливий без використання національної.

Для проведення подібної операції спочатку необхідно здійснити продаж наявної валюти за місцеву грошову одиницю, і лише після цього купувати іншу іноземну валюту.

 

