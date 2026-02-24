Долар та євро йдуть вниз: який курс на завтра та чому в Україні неможливий прямий обмін валют

Нацбанк обновив курс валют на 25 лютого. Завтра як долар, так і євро впадуть в ціні на кілька копійок.
Скільки коштуватеме валюта завтра за офіційним курсом та чому всі операції в Україні йдуть через гривню - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними Нацбанку, курс долара на 25 лютого встановлено на рівні 43,26 (-3 копійки) гривень.
Євро відступає від психологічної позначки у 51 гривню. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,96 (-4 коп) гривень.
Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, завершення лютого та початок березня стануть для українського валютного ринку періодом підвищеної напруги.
Головні чинники впливу:
Прогноз курсу до кінця тижня:
Готівковий ринок: долар - 43,00-43,75 грн та євро - 50-52 грн.
Різниця між купівлею та продажем: у банках складатиме до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро; в обмінниках - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро.
Орієнтири на березень:
У березні ринок залишатиметься в межах прогнозованих коридорів: 42,5-43,7 грн за долар та 50,5-52 грн за євро. Як зазначає Лєсовой, за умови вчасних дій НБУ різких перекосів не прогнозується, а валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, будь-які операції на валютному ринку України здійснюються виключно через національну грошову одиницю - гривню. Саме тому провести прямий обмін однієї іноземної валюти на іншу (наприклад, доларів на євро) неможливо.
Ця практика не є унікальною для України, а діє в багатьох країнах світу.
У країнах Європейського Союзу, де офіційною валютою є не євро, а місцева грошова одиниця (наприклад, польський злотий), обмін між іноземними валютами також неможливий без використання національної.
Для проведення подібної операції спочатку необхідно здійснити продаж наявної валюти за місцеву грошову одиницю, і лише після цього купувати іншу іноземну валюту.