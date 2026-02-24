Доллар и евро идут вниз: какой курс на завтра и почему в Украине невозможен прямой обмен валют

Нацбанк обновил курс валют на 25 февраля. Завтра как доллар, так и евро упадут в цене на несколько копеек.
Сколько будет стоить валюта завтра по официальному курсу и почему все операции в Украине идут через гривну - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным Нацбанка, курс доллара на 25 февраля установлен на уровне 43,26 (-3 копейки) гривен.
Евро отступает от психологической отметки в 51 гривну. На завтра официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,96 (-4 коп) гривен.
Фото: курс валют на 25 февраля (инфографика РБК-Украина)
Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, завершение февраля и начало марта станут для украинского валютного рынка периодом повышенного напряжения.
Главные факторы влияния:
Прогноз курса до конца недели:
Наличный рынок: доллар - 43,00-43,75 грн и евро - 50-52 грн.
Разница между покупкой и продажей: в банках составит до 0,6 грн за доллар и до 1 грн за евро; в обменниках - до 1 грн за доллар и до 1,3 грн за евро.
Ориентиры на март:
В марте рынок будет оставаться в пределах прогнозируемых коридоров: 42,5-43,7 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро. Как отмечает Лесовой, при условии своевременных действий НБУ резких перекосов не прогнозируется, а валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, любые операции на валютном рынке Украины осуществляются исключительно через национальную денежную единицу - гривну. Именно поэтому провести прямой обмен одной иностранной валюты на другую (например, долларов на евро) невозможно.
Эта практика не является уникальной для Украины, а действует во многих странах мира.
В странах Европейского Союза, где официальной валютой является не евро, а местная денежная единица (например, польский злотый), обмен между иностранными валютами также невозможен без использования национальной.
Для проведения подобной операции сначала необходимо осуществить продажу имеющейся валюты за местную денежную единицу, и лишь после этого покупать другую иностранную валюту.