Доллар и евро идут вниз: какой курс на завтра и почему в Украине невозможен прямой обмен валют

Главное:

Официальный курс на 25 февраля: Доллар упал до 43,26 грн, а евро опустилось до 50,96 грн.

Доллар упал до 43,26 грн, а евро опустилось до 50,96 грн. Прогноз до конца недели: На наличном рынке доллар ожидается в пределах 43,00-43,75 грн, евро - 50-52 грн. Рынок будет находиться в состоянии повышенного напряжения.

На наличном рынке доллар ожидается в пределах 43,00-43,75 грн, евро - 50-52 грн. Рынок будет находиться в состоянии повышенного напряжения. Почему давит курс: Главными факторами являются энергетические риски (закупка топлива для генераторов), внешний торговый дисбаланс и активные интервенции НБУ для гашения спроса.

Главными факторами являются энергетические риски (закупка топлива для генераторов), внешний торговый дисбаланс и активные интервенции НБУ для гашения спроса. Ориентиры на март: Валютные коридоры прогнозируются на уровне 42,5-43,7 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

Валютные коридоры прогнозируются на уровне 42,5-43,7 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро. Прямой обмен валют: В Украине невозможно купить евро за доллары напрямую. Любые операции осуществляются исключительно через национальную валюту - гривну, что является стандартной практикой и для многих стран ЕС.

Курс доллара НБУ

По данным Нацбанка, курс доллара на 25 февраля установлен на уровне 43,26 (-3 копейки) гривен.

Евро отступает от психологической отметки в 51 гривну. На завтра официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,96 (-4 коп) гривен.

Фото: курс валют на 25 февраля (инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом до конца недели

Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, завершение февраля и начало марта станут для украинского валютного рынка периодом повышенного напряжения.

Главные факторы влияния:

Энергетическое давление: Из-за обстрелов инфраструктуры и холода бизнес активно формирует валютные запасы для закупки энергоносителей и топлива для генераторов.

Из-за обстрелов инфраструктуры и холода бизнес активно формирует валютные запасы для закупки энергоносителей и топлива для генераторов. Деятельность НБУ: Регулятор оперативно гасит избыточный спрос интервенциями. На заседании 19 марта ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15%.

Регулятор оперативно гасит избыточный спрос интервенциями. На заседании 19 марта ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15%. Внешний дисбаланс: Хотя аграрии и металлурги обеспечивают выручку, доступ к рынкам ЕС осложняется квотами и торговыми спорами.

Прогноз курса до конца недели:

Наличный рынок: доллар - 43,00-43,75 грн и евро - 50-52 грн.

Разница между покупкой и продажей: в банках составит до 0,6 грн за доллар и до 1 грн за евро; в обменниках - до 1 грн за доллар и до 1,3 грн за евро.

Ориентиры на март:

В марте рынок будет оставаться в пределах прогнозируемых коридоров: 42,5-43,7 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро. Как отмечает Лесовой, при условии своевременных действий НБУ резких перекосов не прогнозируется, а валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой.

Прямой обмен валют: почему в Украине нельзя купить евро за доллары

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, любые операции на валютном рынке Украины осуществляются исключительно через национальную денежную единицу - гривну. Именно поэтому провести прямой обмен одной иностранной валюты на другую (например, долларов на евро) невозможно.

Эта практика не является уникальной для Украины, а действует во многих странах мира.

В странах Европейского Союза, где официальной валютой является не евро, а местная денежная единица (например, польский злотый), обмен между иностранными валютами также невозможен без использования национальной.

Для проведения подобной операции сначала необходимо осуществить продажу имеющейся валюты за местную денежную единицу, и лишь после этого покупать другую иностранную валюту.