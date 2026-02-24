Долар та євро йдуть вниз: який курс на завтра та чому в Україні неможливий прямий обмін валют
Нацбанк обновив курс валют на 25 лютого. Завтра як долар, так і євро впадуть в ціні на кілька копійок.
Скільки коштуватеме валюта завтра за офіційним курсом та чому всі операції в Україні йдуть через гривню - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Офіційний курс на 25 лютого: Долар впав до 43,26 грн, а євро опустилось до 50,96 грн.
- Прогноз до кінця тижня: На готівковому ринку долар очікується в межах 43,00-43,75 грн, євро - 50-52 грн. Ринок перебуватиме у стані підвищеної напруги.
- Чому тисне курс: Головними факторами є енергетичні ризики (закупівля пального для генераторів), зовнішній торговельний дисбаланс та активні інтервенції НБУ для гасіння попиту.
- Орієнтири на березень: Валютні коридори прогнозуються на рівні 42,5–43,7 грн/долар та 50,5–52 грн/євро.
- Прямий обмін валют: В Україні неможливо купити євро за долари напряму. Будь-які операції здійснюються виключно через національну валюту - гривню, що є стандартною практикою і для багатьох країн ЄС.
Курс долара НБУ
За даними Нацбанку, курс долара на 25 лютого встановлено на рівні 43,26 (-3 копійки) гривень.
Євро відступає від психологічної позначки у 51 гривню. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,96 (-4 коп) гривень.
Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Що буде з курсом до кінця тижня
Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, завершення лютого та початок березня стануть для українського валютного ринку періодом підвищеної напруги.
Головні чинники впливу:
- Енергетичний тиск: Через обстріли інфраструктури та холоди бізнес активно формує валютні запаси для закупівлі енергоносіїв та пального для генераторів.
- Діяльність НБУ: Регулятор оперативно гасить надлишковий попит інтервенціями. На засіданні 19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15%.
- Зовнішній дисбаланс: Хоча аграрії та металурги забезпечують виторг, доступ до ринків ЄС ускладнюється квотами та торговельними суперечками.
Прогноз курсу до кінця тижня:
Готівковий ринок: долар - 43,00-43,75 грн та євро - 50-52 грн.
Різниця між купівлею та продажем: у банках складатиме до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро; в обмінниках - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро.
Орієнтири на березень:
У березні ринок залишатиметься в межах прогнозованих коридорів: 42,5-43,7 грн за долар та 50,5-52 грн за євро. Як зазначає Лєсовой, за умови вчасних дій НБУ різких перекосів не прогнозується, а валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною.
Прямий обмін валют: чому в Україні не можна купити євро за долари
Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, будь-які операції на валютному ринку України здійснюються виключно через національну грошову одиницю - гривню. Саме тому провести прямий обмін однієї іноземної валюти на іншу (наприклад, доларів на євро) неможливо.
Ця практика не є унікальною для України, а діє в багатьох країнах світу.
У країнах Європейського Союзу, де офіційною валютою є не євро, а місцева грошова одиниця (наприклад, польський злотий), обмін між іноземними валютами також неможливий без використання національної.
Для проведення подібної операції спочатку необхідно здійснити продаж наявної валюти за місцеву грошову одиницю, і лише після цього купувати іншу іноземну валюту.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.