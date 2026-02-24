Долар та євро йдуть вниз: який курс на завтра та чому в Україні неможливий прямий обмін валют

Нацбанк обновив курс валют на 25 лютого. Завтра як долар, так і євро впадуть в ціні на кілька копійок.

Скільки коштуватеме валюта завтра за офіційним курсом та чому всі операції в Україні йдуть через гривню - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс на 25 лютого: Долар впав до 43,26 грн, а євро опустилось до 50,96 грн.

Долар впав до 43,26 грн, а євро опустилось до 50,96 грн. Прогноз до кінця тижня: На готівковому ринку долар очікується в межах 43,00-43,75 грн, євро - 50-52 грн. Ринок перебуватиме у стані підвищеної напруги.

На готівковому ринку долар очікується в межах 43,00-43,75 грн, євро - 50-52 грн. Ринок перебуватиме у стані підвищеної напруги. Чому тисне курс: Головними факторами є енергетичні ризики (закупівля пального для генераторів), зовнішній торговельний дисбаланс та активні інтервенції НБУ для гасіння попиту.

Головними факторами є енергетичні ризики (закупівля пального для генераторів), зовнішній торговельний дисбаланс та активні інтервенції НБУ для гасіння попиту. Орієнтири на березень: Валютні коридори прогнозуються на рівні 42,5–43,7 грн/долар та 50,5–52 грн/євро.

Валютні коридори прогнозуються на рівні 42,5–43,7 грн/долар та 50,5–52 грн/євро. Прямий обмін валют: В Україні неможливо купити євро за долари напряму. Будь-які операції здійснюються виключно через національну валюту - гривню, що є стандартною практикою і для багатьох країн ЄС.

Курс долара НБУ

За даними Нацбанку, курс долара на 25 лютого встановлено на рівні 43,26 (-3 копійки) гривень.

Євро відступає від психологічної позначки у 51 гривню. На завтра офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,96 (-4 коп) гривень.

Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом до кінця тижня

Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, завершення лютого та початок березня стануть для українського валютного ринку періодом підвищеної напруги.

Головні чинники впливу:

Енергетичний тиск: Через обстріли інфраструктури та холоди бізнес активно формує валютні запаси для закупівлі енергоносіїв та пального для генераторів.

Через обстріли інфраструктури та холоди бізнес активно формує валютні запаси для закупівлі енергоносіїв та пального для генераторів. Діяльність НБУ: Регулятор оперативно гасить надлишковий попит інтервенціями. На засіданні 19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15%.

Регулятор оперативно гасить надлишковий попит інтервенціями. На засіданні 19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15%. Зовнішній дисбаланс: Хоча аграрії та металурги забезпечують виторг, доступ до ринків ЄС ускладнюється квотами та торговельними суперечками.

Прогноз курсу до кінця тижня:

Готівковий ринок: долар - 43,00-43,75 грн та євро - 50-52 грн.

Різниця між купівлею та продажем: у банках складатиме до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро; в обмінниках - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро.

Орієнтири на березень:

У березні ринок залишатиметься в межах прогнозованих коридорів: 42,5-43,7 грн за долар та 50,5-52 грн за євро. Як зазначає Лєсовой, за умови вчасних дій НБУ різких перекосів не прогнозується, а валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною.

Прямий обмін валют: чому в Україні не можна купити євро за долари

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, будь-які операції на валютному ринку України здійснюються виключно через національну грошову одиницю - гривню. Саме тому провести прямий обмін однієї іноземної валюти на іншу (наприклад, доларів на євро) неможливо.

Ця практика не є унікальною для України, а діє в багатьох країнах світу.

У країнах Європейського Союзу, де офіційною валютою є не євро, а місцева грошова одиниця (наприклад, польський злотий), обмін між іноземними валютами також неможливий без використання національної.

Для проведення подібної операції спочатку необхідно здійснити продаж наявної валюти за місцеву грошову одиницю, і лише після цього купувати іншу іноземну валюту.