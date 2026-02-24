ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро идут вниз: какой курс на завтра и почему в Украине невозможен прямой обмен валют

Украина, Вторник 24 февраля 2026 17:56
UA EN RU
Доллар и евро идут вниз: какой курс на завтра и почему в Украине невозможен прямой обмен валют Фото: доллар и евро 25 февраля немного упадут в цене (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил курс валют на 25 февраля. Завтра как доллар, так и евро упадут в цене на несколько копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра по официальному курсу и почему все операции в Украине идут через гривну - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

Главное:

  • Официальный курс на 25 февраля: Доллар упал до 43,26 грн, а евро опустилось до 50,96 грн.
  • Прогноз до конца недели: На наличном рынке доллар ожидается в пределах 43,00-43,75 грн, евро - 50-52 грн. Рынок будет находиться в состоянии повышенного напряжения.
  • Почему давит курс: Главными факторами являются энергетические риски (закупка топлива для генераторов), внешний торговый дисбаланс и активные интервенции НБУ для гашения спроса.
  • Ориентиры на март: Валютные коридоры прогнозируются на уровне 42,5-43,7 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.
  • Прямой обмен валют: В Украине невозможно купить евро за доллары напрямую. Любые операции осуществляются исключительно через национальную валюту - гривну, что является стандартной практикой и для многих стран ЕС.

Курс доллара НБУ

По данным Нацбанка, курс доллара на 25 февраля установлен на уровне 43,26 (-3 копейки) гривен.

Евро отступает от психологической отметки в 51 гривну. На завтра официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,96 (-4 коп) гривен.

Доллар и евро идут вниз: какой курс на завтра и почему в Украине невозможен прямой обмен валют

Фото: курс валют на 25 февраля (инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом до конца недели

Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, завершение февраля и начало марта станут для украинского валютного рынка периодом повышенного напряжения.

Главные факторы влияния:

  • Энергетическое давление: Из-за обстрелов инфраструктуры и холода бизнес активно формирует валютные запасы для закупки энергоносителей и топлива для генераторов.
  • Деятельность НБУ: Регулятор оперативно гасит избыточный спрос интервенциями. На заседании 19 марта ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15%.
  • Внешний дисбаланс: Хотя аграрии и металлурги обеспечивают выручку, доступ к рынкам ЕС осложняется квотами и торговыми спорами.

Прогноз курса до конца недели:

Наличный рынок: доллар - 43,00-43,75 грн и евро - 50-52 грн.

Разница между покупкой и продажей: в банках составит до 0,6 грн за доллар и до 1 грн за евро; в обменниках - до 1 грн за доллар и до 1,3 грн за евро.

Ориентиры на март:

В марте рынок будет оставаться в пределах прогнозируемых коридоров: 42,5-43,7 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро. Как отмечает Лесовой, при условии своевременных действий НБУ резких перекосов не прогнозируется, а валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой.

Прямой обмен валют: почему в Украине нельзя купить евро за доллары

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, любые операции на валютном рынке Украины осуществляются исключительно через национальную денежную единицу - гривну. Именно поэтому провести прямой обмен одной иностранной валюты на другую (например, долларов на евро) невозможно.

Эта практика не является уникальной для Украины, а действует во многих странах мира.

В странах Европейского Союза, где официальной валютой является не евро, а местная денежная единица (например, польский злотый), обмен между иностранными валютами также невозможен без использования национальной.

Для проведения подобной операции сначала необходимо осуществить продажу имеющейся валюты за местную денежную единицу, и лишь после этого покупать другую иностранную валюту.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ