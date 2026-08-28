Долар та євро йдуть униз: курс валют у банках та обмінниках на 28 серпня

Банки та обмінники вранці 28 серпня оновили курси долара та євро. Долар тримається нижче 45 гривень, а євро залишається дорожчим за 51 гривню.

Який курс долара та євро сьогодні встановили банки й обмінники та де валюту можна купити найвигідніше, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 28 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн (+3 коп.) для продажу та 44,70 грн (+2 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,14 грн (-1 коп.), а купують – по 51,94 грн (-1 коп.).

Фото: Курс валют в обмінниках 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,35 грн (без змін), а для карток – 52,35 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (без змін), а для карток – 44,85 грн (-5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,30 грн (-5 коп.), а для карток – 52,50 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 44,90 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – 44,70 грн (-10 коп.). Євро у касах банку можна купити по 52,30 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а євро – по 52,33 грн (без змін).

Фото: Курс валют у банках 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,75 грн, Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,85 грн, та ПУМБ у відділеннях – 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ – по 52,30 грн.

Далі йдуть ПриватБанк – 52,35 грн та Monobank – 52,33 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,50 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,45 грн, Ощадбанк для карток – 44,35 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,30 грн, ПриватБанк для карток – 44,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,70 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПриватБанк для карток – 51,60 грн, ПУМБ – 51,60 грн, Monobank – 51,67 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,35 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні