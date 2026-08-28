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Доллар и евро уходят вниз: курс валют в банках и обменниках на 28 августа

10:50 28.08.2026 Пт
3 мин
Сколько сегодня стоит 1000 долларов?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро уходят вниз: курс валют в банках и обменниках на 28 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют на 28 августа (коллаж РБК-Украина)
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Банки и обменники утром 28 августа обновили курсы доллара и евро. Доллар держится ниже 45 гривен, а евро остается дороже 51 гривны.

Какой курс доллара и евро сегодня установили банки и обменники и где валюту можно купить выгоднее, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 28 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,80 грн (+3 коп.) для продажи и 44,70 грн (+2 коп.) для покупки.

Евро в обменниках сегодня продается по 52,14 грн (-1 коп.), а покупается – по 51,94 грн (-1 коп.).

Доллар и евро уходят вниз: курс валют в банках и обменниках на 28 августа

Фото: Курс валют в обменниках 28 августа (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,75 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 52,35 грн (без изменений), а для карт – 52,35 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,75 грн (без изменений), а для карт – 44,85 грн (-5 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 52,30 грн (-5 коп.), а для карт – 52,50 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 44,90 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – 44,70 грн (-10 коп.). Евро в кассах банка можно купить по 52,30 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а евро – по 52,33 грн (без изменений).

Доллар и евро уходят вниз: курс валют в банках и обменниках на 28 августа

Фото: Курс валют в банках 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 44,75 грн, Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт – 44,85 грн, и ПУМБ в отделениях – 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ – по 52,30 грн.

Далее следуют ПриватБанк – 52,35 грн и Monobank – 52,33 грн, а дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,50 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,40 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,45 грн, Сбербанк для карт – 44,35 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ в отделениях – 44,30 грн, ПриватБанк для карт – 44,30 грн, а в отделениях4 ПриватБанка.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,70 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт и ПриватБанк для карт – 51,60 грн, ПУМБ – 51,60 грн, Monobank – 51,67 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,35 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • ПУМБ (коммерческий курс) – 44700 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 44 750 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 750 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 44 850 грн.
  • ПУМБ (в отделениях) – 44 900 грн.
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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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