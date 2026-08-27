Євро нижче 52 гривень: курс НБУ на 28 серпня та головні ризики для національної валюти

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до основних іноземних валют на п’ятницю, 28 серпня. Регулятор наприкінці робочого тижня знизив вартість долара та євро.

Яким буде офіційний курс валют у п’ятницю та які ризики можуть впливати на валютний ринок найближчим часом, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на 28 серпня офіційний курс долара встановлено на рівні 44,54 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.

Євро коштуватиме 51,85 грн, знизившись на 15 копійок порівняно з курсом на 27 серпня.

Таким чином, обидві основні іноземні валюти наприкінці тижня подешевшали щодо гривні.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Що може вплинути на валютний ринок

Одним із ризиків для валютного ринку залишаються наслідки російських атак та пов’язані з ними логістичні проблеми. Удари по складах, розподільчих центрах, АЗС, транспортній і портовій інфраструктурі збільшують витрати українського бізнесу.

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий, підприємствам через це доводиться змінювати маршрути, відновлювати пошкоджене обладнання, створювати резервні запаси та шукати альтернативні логістичні рішення.

Окреме значення експерт відзначає для морської логістики, яка має важливу роль для українського аграрного експорту.

''Обмеження експорту може призвести до меншого припливу валютного виторгу та збільшити роль НБУ у покритті дефіциту пропозиції валюти'', – зазначив Лєсовий.

За таких умов ситуація на валютному ринку залежатиме не лише від внутрішнього попиту та пропозиції, а й від можливості українського бізнесу безперебійно експортувати товари та отримувати валютну виручку.