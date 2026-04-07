Долар та євро стрімко пішли вниз: курс валют у банках та обмінниках на 7 квітня

Курс валют обмінники

Станом на ранок 7 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,60 гривень при покупці та 43,49 гривні - при здачі валюти. Таким чином, у порівнянні зі вчорашнім ранком, валюта просіла у ціні на 5 коп та 1 коп відповідно.

Євро ж сьогодні в обмінниках можна купити за середнім курсом у 50,65 (- 4 коп) гривень, а здати - по 50,45 (+2 коп) гривень.

Фото: курс валют на 7 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 43,85 (-15 коп) гривень при покупці та 43,40 (-10 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 50,74 (-21 коп) гривні, а здати - по 50,10 (-10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар по 43,80 гривні в касах та по 43,85 гривні - по безналу. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 50,70 гривень, а карткою - 50,76 гривень.

Ощадбанк продає долар через мобільний застосунок по 43,63 гривні, а курс для карток - 43,95 гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 50,49 гривень, а безнал - 50,90 гривень.

У відділеннях "Пумбу" долар сьогодні можна купити по 43,90 гривні, а карткою - по 43,70 гривні. Євро ж у відділеннях банку можна купити по 50,80 гривень.