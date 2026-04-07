Доллар и евро стремительно пошли вниз: курс валют в банках и обменниках на 7 апреля

09:09 07.04.2026 Вт
2 мин
Где сегодня самая низкая цена на доллары?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

По состоянию на утро 7 апреля на наличном рынке Украины наблюдается снижение курса основных валют. Доллар и евро в обменниках и банках преимущественно просели в цене по сравнению с предыдущим днем.

Сколько сегодня стоит валюта и где курс выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: средняя покупка - 43,60 грн (-5 коп.), продажа - 43,49 грн (-1 коп.).
  • Евро в обменниках: покупка - 50,65 грн (-4 коп.), продажа - 50,45 грн (+2 коп.).
  • Банковский курс: доллар подешевел на 10-15 коп. (средняя продажа 43,85 грн), евро потеряло 10-21 коп. (средняя продажа 50,74 грн).
  • Курсы в банках: ПриватБанк продает доллар от 43,80 грн, Ощадбанк - от 43,63 грн в приложении, ПУМБ - по 43,90 грн в отделениях.

Курс валют обменники

По состоянию на утро 7 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,60 гривен при покупке и 43,49 гривны - при сдаче валюты. Таким образом, по сравнению со вчерашним утром, валюта просела в цене на 5 коп и 1 коп соответственно.

Евро же сегодня в обменниках можно купить по среднему курсу в 50,65 (- 4 коп) гривен, а сдать - по 50,45 (+2 коп) гривен.

Фото: курс валют на 7 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 43,85 (-15 коп) гривен при покупке и 43,40 (-10 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 50,74 (-21 коп) гривны, а сдать - по 50,10 (-10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар по 43,80 гривны в кассах и по 43,85 гривны - по безналу. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 50,70 гривен, а карточкой - 50,76 гривен.

Ощадбанк продает доллар через мобильное приложение по 43,63 гривны, а курс для карт - 43,95 гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 50,49 гривен, а безнал - 50,90 гривен.

В отделениях "Пумба" доллар сегодня можно купить по 43,90 гривны, а карточкой - по 43,70 гривны. Евро же в отделениях банка можно купить по 50,80 гривен.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

