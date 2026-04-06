Долар падає, євро тримає позиції: курс на 7 квітня та за які гривні валюту не купити

Нацбанк трохи опустив курс долара на вівторок, 7 квітня. Євро ж тримається вище 50 гривень.

Курс валют НБУ

Нацбанк знизив курс долара на завтра, 7 квітня. Американська валюта втратить в ціні 7 копійок і коштуватиме 43,58 гривні.

Євро ж завтра додать в ціні лише одну копійку. Курс на 7 квітня - 50,32 гривень.

Коли банки мають право не приймати гривні

Як зазначається на сайті НБУ, касири банків та представники інших компаній мають законне право відмовити у прийомі певних банкнот і монет. Згідно з чинними правилами, існують конкретні випадки, коли гроші не приймуть.

Які купюри не приймуть:

Значно пошкоджені: Банкноти, що постраждали від вогню, води, рідин або хімікатів, якщо їхня площа під час обробки може стати меншою за 55% від початкового розміру.

Важливо: Якщо кілька купюр склеїлися між собою, не намагайтеся розділити їх самостійно.

Небезпечно забруднені: Гроші, на яких є хімічні, радіоактивні або токсичні речовини, що можуть зашкодити здоров'ю людини.

Як обміняти такі гроші?

Для обміну сильно пошкоджених або забруднених купюр діють особливі умови:

Куди звертатися: Фізичні та юридичні особи мають звертатися напряму до територіальних підрозділів НБУ.

Необхідні документи: Якщо банкноти забруднені хімікатами чи радіацією, обов’язково потрібна довідка про проведення дезінфекції або дезактивації від спеціалізованої установи.

Процедура: Підрозділи Нацбанку приймають рішення про обмін одразу в присутності клієнта або забирають гроші на дослідження за спеціальною заявою.