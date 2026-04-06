Долар падає, євро тримає позиції: курс на 7 квітня та за які гривні валюту не купити
Нацбанк трохи опустив курс долара на вівторок, 7 квітня. Євро ж тримається вище 50 гривень.
Курс валют НБУ
Нацбанк знизив курс долара на завтра, 7 квітня. Американська валюта втратить в ціні 7 копійок і коштуватиме 43,58 гривні.
Євро ж завтра додать в ціні лише одну копійку. Курс на 7 квітня - 50,32 гривень.
Фото: курс валют на 7 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Коли банки мають право не приймати гривні
Як зазначається на сайті НБУ, касири банків та представники інших компаній мають законне право відмовити у прийомі певних банкнот і монет. Згідно з чинними правилами, існують конкретні випадки, коли гроші не приймуть.
Які купюри не приймуть:
Значно пошкоджені: Банкноти, що постраждали від вогню, води, рідин або хімікатів, якщо їхня площа під час обробки може стати меншою за 55% від початкового розміру.
Важливо: Якщо кілька купюр склеїлися між собою, не намагайтеся розділити їх самостійно.
Небезпечно забруднені: Гроші, на яких є хімічні, радіоактивні або токсичні речовини, що можуть зашкодити здоров'ю людини.
Як обміняти такі гроші?
Для обміну сильно пошкоджених або забруднених купюр діють особливі умови:
Куди звертатися: Фізичні та юридичні особи мають звертатися напряму до територіальних підрозділів НБУ.
Необхідні документи: Якщо банкноти забруднені хімікатами чи радіацією, обов’язково потрібна довідка про проведення дезінфекції або дезактивації від спеціалізованої установи.
Процедура: Підрозділи Нацбанку приймають рішення про обмін одразу в присутності клієнта або забирають гроші на дослідження за спеціальною заявою.
