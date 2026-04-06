Долар падає, євро тримає позиції: курс на 7 квітня та за які гривні валюту не купити

15:35 06.04.2026 Пн
Скільки коштуватиме валюта завтра?
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс долара на 7 квітня (Getty Images)

Нацбанк трохи опустив курс долара на вівторок, 7 квітня. Євро ж тримається вище 50 гривень.

Скільки коштуватиме валюта завтра та за які гривні долари не продадуть - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Чи впаде долар перед Великоднем? Чого чекати від курсу наступного тижня - прогноз банкіра

Курс валют НБУ

Нацбанк знизив курс долара на завтра, 7 квітня. Американська валюта втратить в ціні 7 копійок і коштуватиме 43,58 гривні.

Євро ж завтра додать в ціні лише одну копійку. Курс на 7 квітня - 50,32 гривень.

Фото: курс валют на 7 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Коли банки мають право не приймати гривні

Як зазначається на сайті НБУ, касири банків та представники інших компаній мають законне право відмовити у прийомі певних банкнот і монет. Згідно з чинними правилами, існують конкретні випадки, коли гроші не приймуть.

Які купюри не приймуть:

Значно пошкоджені: Банкноти, що постраждали від вогню, води, рідин або хімікатів, якщо їхня площа під час обробки може стати меншою за 55% від початкового розміру.

Важливо: Якщо кілька купюр склеїлися між собою, не намагайтеся розділити їх самостійно.

Небезпечно забруднені: Гроші, на яких є хімічні, радіоактивні або токсичні речовини, що можуть зашкодити здоров'ю людини.

Як обміняти такі гроші?

Для обміну сильно пошкоджених або забруднених купюр діють особливі умови:

Куди звертатися: Фізичні та юридичні особи мають звертатися напряму до територіальних підрозділів НБУ.

Необхідні документи: Якщо банкноти забруднені хімікатами чи радіацією, обов’язково потрібна довідка про проведення дезінфекції або дезактивації від спеціалізованої установи.

Процедура: Підрозділи Нацбанку приймають рішення про обмін одразу в присутності клієнта або забирають гроші на дослідження за спеціальною заявою.

Читайте також: Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС злетіли ціни на пальне

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла