Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Долар та євро стабільні: курс на 22 травня та що має головний вплив на валюту

17:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Які фактори зараз формують курс валют?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 22 травня (Getty Images)

На 22 травня Національний банк України майже не змінив офіційний курс долара, тоді як євро залишився на рівні понад 51 гривню.

Яким буде курс валют завтра та які очікування ринку найбільше впливають на долар та євро, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар зріс на 1 копійку.
  • Курс євро не змінився
  • ФРС США поки не поспішає знижувати ставки
  • Долар залишається головною ''захисною'' валютою світу.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 22 травня.

Так, курс долара становить 44,23 гривні. Це на 1 копійку більше, ніж днем раніше.

Водночас євро залишився без змін – 51,30 гривні.

Для порівняння, 21 травня офіційний курс долара становив 44,22 гривні, а євро – 51,30 гривні.

Курс валют НБУ на 22 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Які три фактори залишаються ключовими для пари долар/євро

Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління ''Глобус банку'' Сергій Мамедов пояснив, що зараз на курс євро до долара найбільше впливають очікування ринку щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку.

За його словами, Федеральна резервна система США після засідання 29 квітня залишила ставку на рівні 3,5–3,75% і дала сигнал, що не поспішатиме пом’якшувати монетарну політику через інфляційні ризики та подорожчання енергоносіїв.

Європейський центральний банк також залишив ставки без змін, однак, як зазначає експерт, європейський регулятор перебуває у складнішій ситуації, адже змушений одночасно стримувати інфляцію та не допустити уповільнення економіки.

Мамедов наголосив, що саме рішення ФРС нині більше впливають на світовий валютний ринок, оскільки долар залишається головною резервною валютою світу та швидше реагує на глобальні ризики, ціни на нафту й інфляцію.

За словами банкіра, зараз для курсу євро/долар ключовими залишаються три фактори: чи довго ФРС утримуватиме високі ставки, чи зможе ЄЦБ проводити жорсткішу політику та як геополітична ситуація впливатиме на ціни на енергоносії й попит на долар.

