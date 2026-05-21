Доллар и евро стабильны: курс на 22 мая и что имеет главное влияние на валюту

На 22 мая Национальный банк Украины почти не изменил официальный курс доллара, тогда как евро остался на уровне более 51 гривны.
Главное:
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 22 мая.
Так, курс доллара составляет 44,23 гривны. Это на 1 копейку больше, чем днем ранее.
В то же время евро остался без изменений - 51,30 гривны.
Для сравнения, 21 мая официальный курс доллара составлял 44,22 гривны, а евро - 51,30 гривны.
Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ''Глобус банка'' Сергей Мамедов пояснил, что сейчас на курс евро к доллару больше всего влияют ожидания рынка относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.
По его словам, Федеральная резервная система США после заседания 29 апреля оставила ставку на уровне 3,5-3,75% и дала сигнал, что не будет спешить смягчать монетарную политику из-за инфляционных рисков и подорожания энергоносителей.
Европейский центральный банк также оставил ставки без изменений, однако, как отмечает эксперт, европейский регулятор находится в более сложной ситуации, ведь вынужден одновременно сдерживать инфляцию и не допустить замедления экономики.
Мамедов отметил, что именно решения ФРС сейчас больше влияют на мировой валютный рынок, поскольку доллар остается главной резервной валютой мира и быстрее реагирует на глобальные риски, цены на нефть и инфляцию.
По словам банкира, сейчас для курса евро/доллар ключевыми остаются три фактора: долго ли ФРС будет удерживать высокие ставки, сможет ли ЕЦБ проводить более жесткую политику и как геополитическая ситуация будет влиять на цены на энергоносители и спрос на доллар.