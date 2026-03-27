Долар та євро скидають у ціні: курс валют в обмінниках та банках на 27 березня

Ранок 27 березня приніс приємні новини для покупців валюти: долар в обмінниках здешевшав на 5 копійок, а євро - на 10.
Де сьогодні дешевше купити долар - у касах ПриватБанку, через застосунок monobank чи у відділеннях Ощадбанку
Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, станом на ранок 27 березня тримається на рівні 44 (-5 коп) гривень при покупці. Здати валюту можна за курсом у 43,85 (-10 коп) гривні.
Європейську валюту в обмінниках сьогодні можна купити по 51,10 (-10 коп) гривні, а здати - по 50,85 (-15 коп).
Банки сьогодні тримають курс долара на рівні вчорашньго дня для покупки - 44,15 гривні. Здати валюту сьогодні коштує на 2 копійки дешевше за вчорашній ранок - 43,65 гривні.
Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,20 (-5 коп) гривню, а здати валюту сьогодні можна за середнім курсом у 50,55 (-5 коп) гривень.
ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,12 гривні, а для безналу - 44,24 гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,05 гривні, а для карток - 51,02 гривні.
Ощадбанк продає долар у застосунку по 44,10 гривень, а для карток - 44,25 гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,20 гривень, а для карток - 51,35 гривень.
У відділеннях "Пумбу" долар сьогодні можна купити по 44,20 гривні, а безнал - по 44 гривні. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,20 гривню.
Monobank продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.
