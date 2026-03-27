RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро сбрасывают в цене: курс валют в обменниках и банках на 27 марта

09:18 27.03.2026 Пт
2 мин
За сколько продают валюту ПриватБанк, Ощадбанк и monobank?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утро 27 марта принесло приятные новости для покупателей валюты: доллар в обменниках подешевел на 5 копеек, а евро - на 10.

Где сегодня дешевле купить доллар - в кассах ПриватБанка, через приложение monobank или в отделениях Ощадбанка - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменники снижают цены: Средний курс покупки доллара упал до 44,00 грн (-5 коп.), евро подешевел до 51,10 грн (-10 коп.).
  • Банковский сектор: Большинство банков оставили курс покупки стабильным - 44,15 грн за доллар, однако евро в кассах подешевело в среднем на 5 копеек.
  • Выгодные онлайн-покупки: Самый дешевый доллар в приложении предлагает Ощадбанк (44,10 грн), тогда как monobank держит курс на уровне 44,23 грн.
  • Разница наличных и безналичных денег: В ПриватБанке курс для карт (44,24 грн) выше наличного в кассах (44,12 грн), а в "Пумбе" - наоборот (наличные 44,20 грн против 44,00 грн за безнал).
  • Динамика евро: Евро демонстрирует более активное падение - в обменниках валюту можно сдать за 50,85 грн, что на 15 копеек меньше вчерашнего показателя.

Курс валют в обменниках

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 27 марта держится на уровне 44 (-5 коп) гривен при покупке. Сдать валюту можно по курсу в 43,85 (-10 коп) гривны.

Европейскую валюту в обменниках сегодня можно купить по 51,10 (-10 коп) гривны, а сдать - по 50,85 (-15 коп).

Фото: курс валют на 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня держат курс доллара на уровне вчерашнего дня для покупки - 44,15 гривны. Сдать валюту сегодня стоит на 2 копейки дешевле вчерашнего утра - 43,65 гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,20 (-5 коп) гривну, а сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 50,55 (-5 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,12 гривны, а для безнала - 44,24 гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,05 гривны, а для карточек - 51,02 гривны.

Ощадбанк продает доллар в приложении по 44,10 гривен, а для карт - 44,25 гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,20 гривен, а для карт - 51,35 гривен.

В отделениях"Пумба" доллар сегодня можно купить по 44,20 гривны, а безнал - по 44 гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,20 гривну.

Monobank продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинансыКурс доллараКурс евро