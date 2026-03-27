Доллар и евро сбрасывают в цене: курс валют в обменниках и банках на 27 марта

Утро 27 марта принесло приятные новости для покупателей валюты: доллар в обменниках подешевел на 5 копеек, а евро - на 10.
Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 27 марта держится на уровне 44 (-5 коп) гривен при покупке. Сдать валюту можно по курсу в 43,85 (-10 коп) гривны.
Европейскую валюту в обменниках сегодня можно купить по 51,10 (-10 коп) гривны, а сдать - по 50,85 (-15 коп).
Банки сегодня держат курс доллара на уровне вчерашнего дня для покупки - 44,15 гривны. Сдать валюту сегодня стоит на 2 копейки дешевле вчерашнего утра - 43,65 гривны.
Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,20 (-5 коп) гривну, а сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 50,55 (-5 коп) гривен.
ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,12 гривны, а для безнала - 44,24 гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,05 гривны, а для карточек - 51,02 гривны.
Ощадбанк продает доллар в приложении по 44,10 гривен, а для карт - 44,25 гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,20 гривен, а для карт - 51,35 гривен.
В отделениях"Пумба" доллар сегодня можно купить по 44,20 гривны, а безнал - по 44 гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,20 гривну.
Monobank продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.
