Долар та євро скидають у ціні: курс валют в обмінниках та банках на 27 березня

09:18 27.03.2026 Пт
2 хв
За скільки продають валюту ПриватБанк, Ощадбанк та monobank?
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро скидають у ціні: курс валют в обмінниках та банках на 27 березня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Ранок 27 березня приніс приємні новини для покупців валюти: долар в обмінниках здешевшав на 5 копійок, а євро - на 10.

Де сьогодні дешевше купити долар - у касах ПриватБанку, через застосунок monobank чи у відділеннях Ощадбанку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар завмер, євро падає: який курс НБУ на 27 березня та чи вщухла "паніка" на валютному ринку

Головне:

  • Обмінники знижують ціни: Середній курс купівлі долара впав до 44,00 грн (-5 коп.), євро здешевшало до 51,10 грн (-10 коп.).
  • Банківський сектор: Більшість банків залишили курс купівлі стабільним - 44,15 грн за долар, проте євро в касах здешевшало в середньому на 5 копійок.
  • Вигідні онлайн-покупки: Найдешевший долар у застосунку пропонує Ощадбанк (44,10 грн), тоді як monobank тримає курс на рівні 44,23 грн.
  • Різниця готівки та безготівки: У ПриватБанку курс для карток (44,24 грн) вищий за готівковий у касах (44,12 грн), а в "Пумбі" - навпаки (готівка 44,20 грн проти 44,00 грн за безнал).
  • Динаміка євро: Євро демонструє активніше падіння - в обмінниках валюту можна здати за 50,85 грн, що на 15 копійок менше за вчорашній показник.

Курс валют в обмінниках

Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, станом на ранок 27 березня тримається на рівні 44 (-5 коп) гривень при покупці. Здати валюту можна за курсом у 43,85 (-10 коп) гривні.

Європейську валюту в обмінниках сьогодні можна купити по 51,10 (-10 коп) гривні, а здати - по 50,85 (-15 коп).

Долар та євро скидають у ціні: курс валют в обмінниках та банках на 27 березня

Фото: курс валют на 27 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні тримають курс долара на рівні вчорашньго дня для покупки - 44,15 гривні. Здати валюту сьогодні коштує на 2 копійки дешевше за вчорашній ранок - 43,65 гривні.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,20 (-5 коп) гривню, а здати валюту сьогодні можна за середнім курсом у 50,55 (-5 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,12 гривні, а для безналу - 44,24 гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,05 гривні, а для карток - 51,02 гривні.

Ощадбанк продає долар у застосунку по 44,10 гривень, а для карток - 44,25 гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,20 гривень, а для карток - 51,35 гривень.

У відділеннях "Пумбу" долар сьогодні можна купити по 44,20 гривні, а безнал - по 44 гривні. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,20 гривню.

Monobank продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.

Читайте також: Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

