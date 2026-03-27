Доллар и евро сбрасывают в цене: курс валют в обменниках и банках на 27 марта

Утро 27 марта принесло приятные новости для покупателей валюты: доллар в обменниках подешевел на 5 копеек, а евро - на 10.

Главное:

Обменники снижают цены: Средний курс покупки доллара упал до 44,00 грн (-5 коп.), евро подешевел до 51,10 грн (-10 коп.).

Банковский сектор: Большинство банков оставили курс покупки стабильным - 44,15 грн за доллар, однако евро в кассах подешевело в среднем на 5 копеек.

Выгодные онлайн-покупки: Самый дешевый доллар в приложении предлагает Ощадбанк (44,10 грн), тогда как monobank держит курс на уровне 44,23 грн.

Разница наличных и безналичных денег: В ПриватБанке курс для карт (44,24 грн) выше наличного в кассах (44,12 грн), а в "Пумбе" - наоборот (наличные 44,20 грн против 44,00 грн за безнал).

Динамика евро: Евро демонстрирует более активное падение - в обменниках валюту можно сдать за 50,85 грн, что на 15 копеек меньше вчерашнего показателя.

Курс валют в обменниках

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 27 марта держится на уровне 44 (-5 коп) гривен при покупке. Сдать валюту можно по курсу в 43,85 (-10 коп) гривны.

Европейскую валюту в обменниках сегодня можно купить по 51,10 (-10 коп) гривны, а сдать - по 50,85 (-15 коп).

Курс валют в банках

Банки сегодня держат курс доллара на уровне вчерашнего дня для покупки - 44,15 гривны. Сдать валюту сегодня стоит на 2 копейки дешевле вчерашнего утра - 43,65 гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,20 (-5 коп) гривну, а сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 50,55 (-5 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,12 гривны, а для безнала - 44,24 гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,05 гривны, а для карточек - 51,02 гривны.

Ощадбанк продает доллар в приложении по 44,10 гривен, а для карт - 44,25 гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,20 гривен, а для карт - 51,35 гривен.

В отделениях"Пумба" доллар сегодня можно купить по 44,20 гривны, а безнал - по 44 гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,20 гривну.

Monobank продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.