Долар та євро різко впали: курс на 1 травня та чого далі чекати від валютного ринку

16:24 30.04.2026 Чт
Долар і євро перейшли до зниження після коливань на валютному ринку
Анастасія Мацепа
Долар та євро різко впали: курс на 1 травня та чого далі чекати від валютного ринку Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 1 травня (Getty Images)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 1 травня. Після попередніх коливань долар і євро перейшли до зниження.

Якою буде подальша динаміка валют і що впливає на курс гривні – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: "45 гривень за долар і ОВДП замість депозиту". В ICU пояснили, чому економіці необхідна девальвація

Головне:

  • На 1 травня долар знизився до 43,96 грн, євро – до 51,45 грн.
  • Долар втратив 12 копійок, євро – 13 копійок за добу.
  • Ринок залишається у режимі керованої гнучкості НБУ.
  • Валютні інтервенції та резерви підтримують стабільність курсу.
  • Експерти прогнозують поступове і контрольоване послаблення гривні.

Курс валют НБУ

На 1 травня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн, що на 12 копійок нижче за попередній показник (44,08 грн).

Євро також подешевшало – до 51,45 грн, що на 13 копійок менше за курс попереднього дня (51,58 грн).

Таким чином, після короткострокового зростання валюти перейшли до корекції.

Фото: курс валют на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом: прогноз і ризики

Останніми днями на валютному ринку відбуваються суттєві коливання, однак ключовим фактором для курсу залишається надходження міжнародної фінансової допомоги. Як пояснює голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко в інтерв'ю РБК-Україна, Національний банк має достатньо високі міжнародні резерви та підтримує ринок регулярними валютними інтервенціями. Очікується, що протягом року резерви залишатимуться на рівні близько 50 млрд доларів.

Водночас значного зниження вартості гривні цього року не прогнозується. Базовим орієнтиром залишається курс близько 45 грн за долар на кінець року, що означає поступове послаблення національної валюти приблизно на 6% від початку року.

Він також зазначає, що помірне здешевлення гривні є економічно доцільним. Воно дозволяє збільшити гривневі надходження до бюджету від продажу валютної допомоги, а також від податків і мит на імпортні товари. Крім того, така динаміка стримуватиме зростання споживання імпорту, що допоможе зменшити зовнішньоторговельний дефіцит і уникнути додаткових ризиків для валютного ринку в майбутньому.

Читайте також: Що буде з доларом у травні: експерт дав прогноз курсу і назвав головні ризики
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге