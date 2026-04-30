Доллар и евро резко упали: курс на 1 мая и чего дальше ждать от валютного рынка
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 мая. После предыдущих колебаний доллар и евро перешли к снижению.
Главное:
- Рынок остается в режиме управляемой гибкости НБУ.
- Валютные интервенции и резервы поддерживают стабильность курса.
- Эксперты прогнозируют постепенное и контролируемое ослабление гривны.
Курс валют НБУ
На 1 мая Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,96 грн, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя (44,08 грн).
Евро также подешевело - до 51,45 грн, что на 13 копеек меньше курса предыдущего дня (51,58 грн).
Таким образом, после краткосрочного роста валюты перешли к коррекции.
Что будет с курсом: прогноз и риски
В последние дни на валютном рынке происходят существенные колебания, однако ключевым фактором для курса остается поступление международной финансовой помощи. Как объясняет глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко в интервью РБК-Украина, Национальный банк имеет достаточно высокие международные резервы и поддерживает рынок регулярными валютными интервенциями. Ожидается, что в течение года резервы будут оставаться на уровне около 50 млрд долларов.
В то же время значительного снижения стоимости гривны в этом году не прогнозируется. Базовым ориентиром остается курс около 45 грн за доллар на конец года, что означает постепенное ослабление национальной валюты примерно на 6% с начала года.
Он также отмечает, что умеренное удешевление гривны является экономически целесообразным. Оно позволяет увеличить гривневые поступления в бюджет от продажи валютной помощи, а также от налогов и пошлин на импортные товары. Кроме того, такая динамика будет сдерживать рост потребления импорта, что поможет уменьшить внешнеторговый дефицит и избежать дополнительных рисков для валютного рынка в будущем.