ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро резко упали: курс на 1 мая и чего дальше ждать от валютного рынка

16:24 30.04.2026 Чт
2 мин
Доллар и евро перешли к снижению после колебаний на валютном рынке
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро резко упали: курс на 1 мая и чего дальше ждать от валютного рынка Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 1 мая (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 мая. После предыдущих колебаний доллар и евро перешли к снижению.

Какой будет дальнейшая динамика валют и что влияет на курс гривны - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: "45 гривен за доллар и ОВГЗ вместо депозита". В ICU объяснили, почему экономике необходима девальвация

Главное:

  • На 1 мая доллар снизился до 43,96 грн, евро - до 51,45 грн.
  • Доллар потерял 12 копеек, евро - 13 копеек за сутки.
  • Рынок остается в режиме управляемой гибкости НБУ.
  • Валютные интервенции и резервы поддерживают стабильность курса.
  • Эксперты прогнозируют постепенное и контролируемое ослабление гривны.

Курс валют НБУ

На 1 мая Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,96 грн, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя (44,08 грн).

Евро также подешевело - до 51,45 грн, что на 13 копеек меньше курса предыдущего дня (51,58 грн).

Таким образом, после краткосрочного роста валюты перешли к коррекции.

Доллар и евро резко упали: курс на 1 мая и чего дальше ждать от валютного рынка

Фото: курс валют на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом: прогноз и риски

В последние дни на валютном рынке происходят существенные колебания, однако ключевым фактором для курса остается поступление международной финансовой помощи. Как объясняет глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко в интервью РБК-Украина, Национальный банк имеет достаточно высокие международные резервы и поддерживает рынок регулярными валютными интервенциями. Ожидается, что в течение года резервы будут оставаться на уровне около 50 млрд долларов.

В то же время значительного снижения стоимости гривны в этом году не прогнозируется. Базовым ориентиром остается курс около 45 грн за доллар на конец года, что означает постепенное ослабление национальной валюты примерно на 6% с начала года.

Он также отмечает, что умеренное удешевление гривны является экономически целесообразным. Оно позволяет увеличить гривневые поступления в бюджет от продажи валютной помощи, а также от налогов и пошлин на импортные товары. Кроме того, такая динамика будет сдерживать рост потребления импорта, что поможет уменьшить внешнеторговый дефицит и избежать дополнительных рисков для валютного рынка в будущем.

Читайте также: Что будет с долларом в мае: эксперт дал прогноз курса и назвал главные риски
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
