Доллар и евро резко упали: курс на 1 мая и чего дальше ждать от валютного рынка

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 мая. После предыдущих колебаний доллар и евро перешли к снижению.

Главное:

На 1 мая доллар снизился до 43,96 грн, евро - до 51,45 грн.

Доллар потерял 12 копеек, евро - 13 копеек за сутки.

Рынок остается в режиме управляемой гибкости НБУ.

Валютные интервенции и резервы поддерживают стабильность курса.

Эксперты прогнозируют постепенное и контролируемое ослабление гривны.

Курс валют НБУ

На 1 мая Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,96 грн, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя (44,08 грн).

Евро также подешевело - до 51,45 грн, что на 13 копеек меньше курса предыдущего дня (51,58 грн).

Таким образом, после краткосрочного роста валюты перешли к коррекции.

Что будет с курсом: прогноз и риски

В последние дни на валютном рынке происходят существенные колебания, однако ключевым фактором для курса остается поступление международной финансовой помощи. Как объясняет глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко в интервью РБК-Украина, Национальный банк имеет достаточно высокие международные резервы и поддерживает рынок регулярными валютными интервенциями. Ожидается, что в течение года резервы будут оставаться на уровне около 50 млрд долларов.

В то же время значительного снижения стоимости гривны в этом году не прогнозируется. Базовым ориентиром остается курс около 45 грн за доллар на конец года, что означает постепенное ослабление национальной валюты примерно на 6% с начала года.

Он также отмечает, что умеренное удешевление гривны является экономически целесообразным. Оно позволяет увеличить гривневые поступления в бюджет от продажи валютной помощи, а также от налогов и пошлин на импортные товары. Кроме того, такая динамика будет сдерживать рост потребления импорта, что поможет уменьшить внешнеторговый дефицит и избежать дополнительных рисков для валютного рынка в будущем.