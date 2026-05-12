Долар та євро різко подорожчали: "свіжий" курс валют на 12 травня

08:18 12.05.2026 Вт
3 хв
Де сьогодні найвигідніший курс?
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро різко подорожчали: "свіжий" курс валют на 12 травня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Ранок 12 травня позначився помітним подорожчанням іноземних валют в Україні. Найбільші системні банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank, синхронно підняли курси на 15-20 копійок.

Які нові "цінники" виставили банки та де сьогодні можна вигідно купити валюту - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дорожчає: Найвідчутніше курс підняв Monobank - одразу на 20 коп. (до 44,24 грн). ПриватБанк та Ощадбанк підвищили вартість валюти на 15 коп. (до 44,25 грн та 44,15 грн відповідно).
  • Стрибок євро: Валюта ЄС в Ощадбанку подорожчала на 20 коп., досягнувши 52,10 грн у застосунку, а безготівковий курс сягнув 52,30 грн. У ПриватБанку готівковий євро тепер коштує 52,15 грн.
  • Обмінники: Поки що тримаються нижче банківських позначок. Долар в середньому коштує 43,85 грн, а євро додало 7 копійок - до 51,88 грн.
  • "Пумб": Зберігає стабільність на фоні загального зростання. Долар у застосунку можна купити по 44,10 грн, а в касах - по 44,30 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 12 травня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,85 (без змін) гривні при покупці та 43,78 (+3 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,88 (+7 коп) гривні, а здати - по 51,67 (+7 коп) гривні.

Фото: курс валют на 12 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі становить 44,14 (+19 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,65 (+15 коп) гривні.

Євро в банках можна купити в середньому по 52 (+3 коп) гривні, а здати - по 51,40 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,25 (+15 коп) гривні, а безнал - 44,24 (+19 коп) гривні. Євро в касах банку продають по 52,15 (+10 коп) гривні, а для карток - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк сьогодні продає долари у мобільному застосунку по по 44,15 (+15 коп) гривні, а для карток курс - 44,30 (+10 коп) гривні. Євро у мобільному "Ощаді" коштує 52,10 (+20 коп) гривні, а безнал - 52,30 (+20 коп) гривні.

"Пумб" у відділеннях тримає курс продажу долара на рівні 44,30 (без змін) гривень, а комерційний курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52,20 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,24 (+20 коп) гривні, а євро - по 52,07 (без змін) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Станом на ранок 12 травня ситуація з пошуком кращої ціни виглядає так:

Купити долар:

  • В обмінниках: у середньому 43,85 грн.
  • У банках: найвигідніше через застосунок ПУМБ (44,10 грн) та Ощадбанку (44,15 грн).

Купити євро:

  • В обмінниках: 51,88 грн.
  • У банках: найкращу пропозицію тримає Monobank (52,07 грн) та картковий курс ПриватБанку (52,08 грн).

Найвигідніше здати валюту:

  • Долар: банки підняли ціну прийому до 43,65 грн, в обмінниках - 43,78 грн.
  • Євро: банки купують по 51,40 грн, в обмінниках приймають по 51,67 грн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

