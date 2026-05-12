Долар та євро різко подорожчали: "свіжий" курс валют на 12 травня

Ранок 12 травня позначився помітним подорожчанням іноземних валют в Україні. Найбільші системні банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank, синхронно підняли курси на 15-20 копійок.

Головне:

Найвідчутніше курс підняв Monobank - одразу на 20 коп. (до 44,24 грн). ПриватБанк та Ощадбанк підвищили вартість валюти на 15 коп. (до 44,25 грн та 44,15 грн відповідно). Стрибок євро: Валюта ЄС в Ощадбанку подорожчала на 20 коп., досягнувши 52,10 грн у застосунку, а безготівковий курс сягнув 52,30 грн. У ПриватБанку готівковий євро тепер коштує 52,15 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 12 травня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,85 (без змін) гривні при покупці та 43,78 (+3 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,88 (+7 коп) гривні, а здати - по 51,67 (+7 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі становить 44,14 (+19 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,65 (+15 коп) гривні.

Євро в банках можна купити в середньому по 52 (+3 коп) гривні, а здати - по 51,40 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,25 (+15 коп) гривні, а безнал - 44,24 (+19 коп) гривні. Євро в касах банку продають по 52,15 (+10 коп) гривні, а для карток - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк сьогодні продає долари у мобільному застосунку по по 44,15 (+15 коп) гривні, а для карток курс - 44,30 (+10 коп) гривні. Євро у мобільному "Ощаді" коштує 52,10 (+20 коп) гривні, а безнал - 52,30 (+20 коп) гривні.

"Пумб" у відділеннях тримає курс продажу долара на рівні 44,30 (без змін) гривень, а комерційний курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52,20 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,24 (+20 коп) гривні, а євро - по 52,07 (без змін) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Станом на ранок 12 травня ситуація з пошуком кращої ціни виглядає так:

Купити долар:

В обмінниках: у середньому 43,85 грн.

У банках: найвигідніше через застосунок ПУМБ (44,10 грн) та Ощадбанку (44,15 грн).

Купити євро:

В обмінниках: 51,88 грн.

У банках: найкращу пропозицію тримає Monobank (52,07 грн) та картковий курс ПриватБанку (52,08 грн).

Найвигідніше здати валюту: