Доллар и евро резко подорожали: "свежий" курс валют на 12 мая

08:18 12.05.2026 Вт
3 мин
Где сегодня самый выгодный курс?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Утро 12 мая обозначилось заметным подорожанием иностранных валют в Украине. Крупнейшие системные банки, в частности ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank, синхронно подняли курсы на 15-20 копеек.

Какие новые "ценники" выставили банки и где сегодня можно выгодно купить валюту - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар дорожает: Ощутимо курс поднял Monobank - сразу на 20 коп. (до 44,24 грн). ПриватБанк и Ощадбанк повысили стоимость валюты на 15 коп. (до 44,25 грн и 44,15 грн соответственно).
  • Скачок евро: Валюта ЕС в Ощадбанке подорожала на 20 коп., достигнув 52,10 грн в приложении, а безналичный курс достиг 52,30 грн. В ПриватБанке наличный евро теперь стоит 52,15 грн.
  • Обменники: Пока держатся ниже банковских отметок. Доллар в среднем стоит 43,85 грн, а евро прибавило 7 копеек - до 51,88 грн.
  • "Пумб": Сохраняет стабильность на фоне общего роста. Доллар в приложении можно купить по 44,10 грн, а в кассах - по 44,30 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 12 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,85 (без изменений) гривны при покупке и 43,78 (+3 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,88 (+7 коп) гривны, а сдать - по 51,67 (+7 коп) гривны.

Фото: курс валют на 12 мая (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 12 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки составляет 44,14 (+19 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,65 (+15 коп) гривны.

Евро в банках можно купить в среднем по 52 (+3 коп) гривны, а сдать - по 51,40 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,25 (+15 коп) гривны, а безнал - 44,24 (+19 коп) гривны. Евро в кассах банка продают по 52,15 (+10 коп) гривны, а для карточек - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк сегодня продает доллары в мобильном приложении по по по 44,15 (+15 коп) гривны, а для карточек курс - 44,30 (+10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" стоит 52,10 (+20 коп) гривны, а безнал - 52,30 (+20 коп) гривны.

"Пумб" в отделениях держит курс продажи доллара на уровне 44,30 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,20 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,24 (+20 коп) гривны, а евро - по 52,07 (без изменений) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

По состоянию на утро 12 мая ситуация с поиском лучшей цены выглядит так:

Купить доллар:

  • В обменниках: в среднем 43,85 грн.
  • В банках: выгоднее всего через приложение ПУМБ (44,10 грн) и Ощадбанка (44,15 грн).

Купить евро:

  • В обменниках: 51,88 грн.
  • В банках: лучшее предложение держит Monobank (52,07 грн) и карточный курс ПриватБанка (52,08 грн).

Выгоднее всего сдать валюту:

  • Доллар: банки подняли цену приема до 43,65 грн, в обменниках - 43,78 грн.
  • Евро: банки покупают по 51,40 грн, в обменниках принимают по 51,67 грн.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

