UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар та євро продовжують відкат: курс на 31 березня та чи законна комісія за перекази

15:44 30.03.2026 Пн
2 хв
Скільки завтра коштуватиме долар та євро?
aimg Дмитро Левицький
Фото: яким буде курс долара завтра (колаж РБК-Україна)

Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс валют. Завтра, 31 березня, долар впаде в ціні на кілька копійок, як і євро.

Скільки коштуватиме валюта у вівторок та чи законно банки беруть комісію з переказів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дешевшає: Офіційний курс НБУ на 31 березня встановлено на рівні 43,79 грн (-5 копійок).
  • Євро також падає: Європейська валюта опуститься в ціні трохи відчутніше - на 17 копійок, і коштуватиме 50,31 грн.
  • Банківські комісії: Фінустанови мають законне право самостійно встановлювати тарифи за перекази.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на 31 березня офіційний курс долара на рівні 43,79 грн. Це на 5 копійок нижче, ніж курс на сьогодні.

Євро завтра опуститься в ціні трохи більше - на 17 копійок. Офіційний курс становитиме 50,31 грн.

Яким буде курс валют НБУ на 31 березня (Інфографіка РБК-Україна)

Комісія за банківські перекази - чи законно?

Кожен банк може самостійно встановлювати процентні ставки та комісії за послуги, пояснюють в Національному банку.

Тому перед відкриттям рахунку у банку українцям радять уважно ознаймолюватися з усіма тарифами та комісіями, щоб потім не було неочікуваностей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс долараКурс євроНаціональний банк України