Долар та євро продовжують відкат: курс на 31 березня та чи законна комісія за перекази

Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс валют. Завтра, 31 березня, долар впаде в ціні на кілька копійок, як і євро.
Головне:
Нацбанк встановив на 31 березня офіційний курс долара на рівні 43,79 грн. Це на 5 копійок нижче, ніж курс на сьогодні.
Євро завтра опуститься в ціні трохи більше - на 17 копійок. Офіційний курс становитиме 50,31 грн.
Кожен банк може самостійно встановлювати процентні ставки та комісії за послуги, пояснюють в Національному банку.
Тому перед відкриттям рахунку у банку українцям радять уважно ознаймолюватися з усіма тарифами та комісіями, щоб потім не було неочікуваностей.