Доллар и евро продолжают откат: курс на 31 марта и законна ли комиссия за переводы

Нацбанк продолжает снижать официальный курс валют. Завтра, 31 марта, доллар упадет в цене на несколько копеек, как и евро.
Главное:
Нацбанк установил на 31 марта официальный курс доллара на уровне 43,79 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.
Евро завтра опустится в цене чуть больше - на 17 копеек. Официальный курс составит 50,31 грн.
Каждый банк может самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссии за услуги, объясняют в Национальном банке.
Поэтому перед открытием счета в банке украинцам советуют внимательно ознакомиться со всеми тарифами и комиссиями, чтобы потом не было неожиданностей.