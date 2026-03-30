RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро продолжают откат: курс на 31 марта и законна ли комиссия за переводы

15:44 30.03.2026 Пн
2 мин
Сколько завтра будет стоить доллар и евро?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: каким будет курс доллара завтра (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк продолжает снижать официальный курс валют. Завтра, 31 марта, доллар упадет в цене на несколько копеек, как и евро.

Сколько будет стоить валюта во вторник и законно ли банки берут комиссию с переводов - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Бензин и дизель подорожали: обзор цен на АЗС 30 марта и где выгоднее

Главное:

  • Доллар дешевеет: Официальный курс НБУ на 31 марта установлен на уровне 43,79 грн (-5 копеек).
  • Евро также падает: Европейская валюта опустится в цене чуть ощутимее - на 17 копеек, и будет стоить 50,31 грн.
  • Банковские комиссии: Финучреждения имеют законное право самостоятельно устанавливать тарифы за переводы.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на 31 марта официальный курс доллара на уровне 43,79 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.

Евро завтра опустится в цене чуть больше - на 17 копеек. Официальный курс составит 50,31 грн.

Каким будет курс валют НБУ на 31 марта (Инфографика РБК-Украина)

Комиссия за банковские переводы - законно ли это?

Каждый банк может самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссии за услуги, объясняют в Национальном банке.

Поэтому перед открытием счета в банке украинцам советуют внимательно ознакомиться со всеми тарифами и комиссиями, чтобы потом не было неожиданностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллараКурс евроНациональный банк Украины