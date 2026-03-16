Долар та євро падають: курс на 17 березня та які зміни можливі на тижні

15:30 16.03.2026 Пн
3 хв
Нацбанк продовжує знижувати курс долара після максимальних позначок
aimg Ірина Гамерська
Фото: Нацбанк оновив курс валют (Getty Images)

Курс долара продовжує відступати від рекордних позначок після минулого тижня. Завтра американська валюта трохи впаде в ціні, євро також продовжить опускатися.

Який курс валют встановлено на завтра та чого чекати до кінця тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційне падіння: На 17 березня НБУ знизив курс долара до 44,08 грн, а євро - до 50,57 грн.
  • Прогноз на тиждень: Ринок залишатиметься стабільним. Готівковий долар очікується в межах 43,5-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.
  • Фактори впливу: Ринок підтримують аграрії перед посівною, водночас імпортери пального збільшують попит на валюту.
  • Відсутність дефіциту: НБУ повністю забезпечує банки готівкою. Останні торги показали, що пропозиція валюти значно перевищує попит.
  • Рішення НБУ: Облікову ставку 19 березня, найімовірніше, залишать на рівні 15%, а резерви у 55 млрд доларів гарантують відсутність стрибків.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив офіційні показники курсу валют на вівторок, 17 березня. Завтра американська валюта продовжить падати в ціні і становитиме 44,08 (-5 коп).

Офіційний курс євро на завтра триматиметься і далі нижче 51 гривні - 50,57 (-9 коп).

Фото: курс валют на 17 березня (інфографіка РБК-Україна)

Прогноз курсу на тиждень: чого очікувати на валютному ринку

Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною, різких потрясінь не очікується.

Ключові фактори впливу:

Сезонність: Аграрії збільшують продаж валюти перед посівною, що підтримує ринок.

Енергоносії: Імпортери пального активно купують валюту через ризик подорожчання нафти у світі на тлі подій на Близькому Сході.

Позиція НБУ: Регулятор готовий втручатися для гасіння коливань. Облікову ставку 19 березня, ймовірно, залишать на рівні 15%.

Світові тренди: Долар зміцнився до євро на 3%. Очікуваний діапазон пари євро/долар: 1,145-1,165.

Очікувані курси на 16-22 березня:

  • Міжбанк: долар 43,5-44,25 грн, євро 49,5-52 грн.
  • Готівковий ринок: долар 43,5-44,5 грн, євро 50,5-52 грн.
  • Щоденні зміни: в межах 0,1-0,3 грн залежно від сегмента ринку.

НБУ забезпечив банки готівкою: чи є дефіцит

Нацбанк оприлюднив результати операцій із підкріплення кас банків валютою, що відбулися 13 березня 2026 року.

Результати торгів за 13 березня:

  • Пропозиція НБУ: Нацбанк готовий був надати 100 млн доларів та 50 млн євро.
  • Реальний попит: Участь в операції взяв один банк. Він подав заявки на 30 млн доларів та 20 млн євро.
  • Рішення: Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

Ситуація на ринку

Упродовж тижня з 9 по 13 березня пропозиція валюти від НБУ значно перевищувала запити банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти в Україні немає.

Національний банк і надалі забезпечуватиме каси банків готівкою. Кількість таких операцій залежатиме від того, скільки валюти буде потрібно банківській системі.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

