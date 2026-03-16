Доллар и евро падают: курс на 17 марта и какие изменения возможны на неделе

15:30 16.03.2026 Пн
3 мин
Нацбанк продолжает снижать курс доллара после максимальных отметок
aimg Ирина Гамерская
Фото: Нацбанк обновил курс валют (Getty Images)

Курс доллара продолжает отступать от рекордных отметок после прошлой недели. Завтра американская валюта немного упадет в цене, евро тоже продолжит опускаться.

Какой курс валют установлен на завтра и чего ждать до конца недели - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Нефть идет в обход блокады Ирана: когда подешевеет бензин на АЗС в Украине

Главное:

  • Официальное падение: На 17 марта НБУ снизил курс доллара до 44,08 грн, а евро - до 50,57 грн.
  • Прогноз на неделю: Рынок будет оставаться стабильным. Наличный доллар ожидается в пределах 43,5-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.
  • Факторы влияния: Рынок поддерживают аграрии перед посевной, в то же время импортеры топлива увеличивают спрос на валюту.
  • Отсутствие дефицита: НБУ полностью обеспечивает банки наличными деньгами. Последние торги показали, что предложение валюты значительно превышает спрос.
  • Решение НБУ: Учетную ставку 19 марта, вероятнее всего, оставят на уровне 15%, а резервы в 55 млрд долларов гарантируют отсутствие скачков.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил официальные показатели курса валют на вторник, 17 марта. Завтра американская валюта продолжит падать в цене и составит 44,08 (-5 коп).

Официальный курс евро на завтра будет держаться и дальше ниже 51 гривны - 50,57 (-9 коп).

Фото: курс валют на 17 марта (инфографика РБК-Украина)

Прогноз курса на неделю: чего ожидать на валютном рынке

Как пояснял в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, резких потрясений не ожидается.

Ключевые факторы влияния:

Сезонность: Аграрии увеличивают продажу валюты перед посевной, что поддерживает рынок.

Энергоносители: Импортеры топлива активно покупают валюту из-за риска подорожания нефти в мире на фоне событий на Ближнем Востоке.

Позиция НБУ: Регулятор готов вмешиваться для гашения колебаний. Учетную ставку 19 марта, вероятно, оставят на уровне 15%.

Мировые тренды: Доллар укрепился к евро на 3%. Ожидаемый диапазон пары евро/доллар: 1,145-1,165.

Ожидаемые курсы на 16-22 марта:

  • Межбанк: доллар 43,5-44,25 грн, евро 49,5-52 грн.
  • Наличный рынок: доллар 43,5-44,5 грн, евро 50,5-52 грн.
  • Ежедневные изменения: в пределах 0,1-0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

НБУ обеспечил банки наличными: есть ли дефицит

Нацбанк обнародовал результаты операций по подкреплению касс банков валютой, состоявшихся 13 марта 2026 года.

Результаты торгов за 13 марта:

  • Предложение НБУ: Нацбанк готов был предоставить 100 млн долларов и 50 млн евро.
  • Реальный спрос: Участие в операции принял один банк. Он подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро.
  • Решение: Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Ситуация на рынке

В течение недели с 9 по 13 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало запросы банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в Украине нет.

Национальный банк и в дальнейшем будет обеспечивать кассы банков наличными. Количество таких операций будет зависеть от того, сколько валюты потребуется банковской системе.

Читайте также: Курс валют на 16 марта: доллар и евро идут вниз - сколько стоят в обменниках и банках

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой