Долар та євро дешевшають після вихідних: курс в обмінниках та банках на 6 квітня

Після вихідних на готівковому ринку України спостерігається зміцнення національної валюти. Курс долара та євро в обмінниках і касах банків пішов на зниження порівняно з показниками минулої п'ятниці.
РБК-Україна в матеріалі наводить свіжий курс валют на 6 квітня та розповідає, де вигідніше купувати долари та євро.
Головне:
Станом на ранок понеділка, 6 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках просів до 43,65 грн (-5 коп) у продажу та до 43,50 грн (-8 коп), при здачі, порівняно з п'ятницею.
Аналогічно втрачає в ціні і європейська валюта. Сьогодні євро можна придбати за 50,69 грн, що на 1 копійку дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При здачі євровалюти обмінники виставляють цінник 50,43 грн (-6 коп).
У касах українських банків на початку робочого тижня також фіксується зниження вартості валюти.
Станом на ранок понеділка, 6 квітня, середня ціна купівлі долара становить 44,00 грн (-5 коп), тоді як здати американську валюту можна за курсом 43,50 грн (-5 коп).
Європейська валюта не стала винятком і втратила в ціні порівняно з минулою п'ятницею. Сьогодні євро в банках можна купити за 50,95 грн (-5 коп.), а курс прийому в касах становить 50,20 грн (-15 коп.).
Що з курсом у популярних банках й де вигідніше купувати валюту:
ПриватБанк. У відділеннях за долар просять 43,90 грн, а от "на картку" вийде трохи дорожче - 44,05 грн. З євро ситуація зворотна: у касах він по 50,80 грн, а для безготівкових операцій курс приємніший - 50,76 грн.
Ощадбанк. Тут у відділеннях долар тримають по рівній цифрі - 44,00 грн, а картковий курс становить 44,10 грн. Найвигідніше купувати валюту в мобільному "Ощаді" - там її продають по 43,95 грн.
"Пумб". У касах банку долар віддають по 43,90 грн, проте онлайн-купівля значно вигідніша - лише 43,70 грн. Курс євро у відділеннях сьогодні становить 50,80 грн, а за безготівку просять рівно 50,60 грн.
Monobank: курс продажу долара виставлено на рівні 43,95 грн, а євро можна придбати по 50,75 грн.
