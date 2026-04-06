Долар та євро дешевшають після вихідних: курс в обмінниках та банках на 6 квітня

Головне: Долар в обмінниках просів на 5–8 копійок.

Курс євро в касах банків втратив до 15 копійок на прийомі.

Найвигідніший курс на купівлю долара онлайн пропонує "Пумб" (43,70 грн).

ПриватБанк та Ощадбанк тримають різні курси для відділень та безготівкових операцій.

Курс валют в обмінниках

Після вихідних на готівковому ринку спостерігається тенденція до зниження вартості іноземної валюти.

Станом на ранок понеділка, 6 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках просів до 43,65 грн (-5 коп) у продажу та до 43,50 грн (-8 коп), при здачі, порівняно з п'ятницею.

Фото: курс валют на 6 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Аналогічно втрачає в ціні і європейська валюта. Сьогодні євро можна придбати за 50,69 грн, що на 1 копійку дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При здачі євровалюти обмінники виставляють цінник 50,43 грн (-6 коп).

Курс у банках

У касах українських банків на початку робочого тижня також фіксується зниження вартості валюти.

Станом на ранок понеділка, 6 квітня, середня ціна купівлі долара становить 44,00 грн (-5 коп), тоді як здати американську валюту можна за курсом 43,50 грн (-5 коп).

Європейська валюта не стала винятком і втратила в ціні порівняно з минулою п'ятницею. Сьогодні євро в банках можна купити за 50,95 грн (-5 коп.), а курс прийому в касах становить 50,20 грн (-15 коп.).

Що з курсом у популярних банках й де вигідніше купувати валюту:

ПриватБанк. У відділеннях за долар просять 43,90 грн, а от "на картку" вийде трохи дорожче - 44,05 грн. З євро ситуація зворотна: у касах він по 50,80 грн, а для безготівкових операцій курс приємніший - 50,76 грн.

Ощадбанк. Тут у відділеннях долар тримають по рівній цифрі - 44,00 грн, а картковий курс становить 44,10 грн. Найвигідніше купувати валюту в мобільному "Ощаді" - там її продають по 43,95 грн.

"Пумб". У касах банку долар віддають по 43,90 грн, проте онлайн-купівля значно вигідніша - лише 43,70 грн. Курс євро у відділеннях сьогодні становить 50,80 грн, а за безготівку просять рівно 50,60 грн.

Monobank: курс продажу долара виставлено на рівні 43,95 грн, а євро можна придбати по 50,75 грн.