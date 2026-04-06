Доллар и евро дешевеют после выходных: курс в обменниках и банках на 6 апреля

Главное: Доллар в обменниках просел на 5-8 копеек.

Курс евро в кассах банков потерял до 15 копеек на приеме.

Самый выгодный курс на покупку доллара онлайн предлагает "Пумб" (43,70 грн).

ПриватБанк и Ощадбанк держат разные курсы для отделений и безналичных операций.

Курс валют в обменниках

После выходных на наличном рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости иностранной валюты.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках просел до 43,65 грн (-5 коп) в продаже и до 43,50 грн (-8 коп), при сдаче, по сравнению с пятницей.

Фото: курс валют на 6 апреля (инфографика РБК-Украина)

Аналогично теряет в цене и европейская валюта. Сегодня евро можно приобрести за 50,69 грн, что на 1 копейку дешевле, чем в конце прошлой недели. При сдаче евровалюты обменники выставляют ценник 50,43 грн (-6 коп).

Курс в банках

В кассах украинских банков в начале рабочей недели также фиксируется снижение стоимости валюты.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, средняя цена покупки доллара составляет 44,00 грн (-5 коп), тогда как сдать американскую валюту можно по курсу 43,50 грн (-5 коп).

Европейская валюта не стала исключением и потеряла в цене по сравнению с прошлой пятницей. Сегодня евро в банках можно купить за 50,95 грн (-5 коп.), а курс приема в кассах составляет 50,20 грн (-15 коп.).

Что с курсом в популярных банках и где выгоднее покупать валюту:

ПриватБанк. В отделениях за доллар просят 43,90 грн, а вот "на карту" выйдет немного дороже - 44,05 грн. С евро ситуация обратная: в кассах он по 50,80 грн, а для безналичных операций курс приятнее - 50,76 грн.

Ощадбанк. Здесь в отделениях доллар держат по равной цифре - 44,00 грн, а карточный курс составляет 44,10 грн. Выгоднее всего покупать валюту в мобильном "Ощаде" - там ее продают по 43,95 грн.

"Пумб". В кассах банка доллар отдают по 43,90 грн, однако онлайн-покупка значительно выгоднее - всего 43,70 грн. Курс евро в отделениях сегодня составляет 50,80 грн, а за безнал просят ровно 50,60 грн.

Monobank: курс продажи доллара выставлен на уровне 43,95 грн, а евро можно приобрести по 50,75 грн.