Долар та євро дешевшають після вихідних: курс валют на 30 березня

09:30 30.03.2026 Пн
2 хв
Готівковий курс опустився на 5-10 копійок, а в банках - ще більше
aimg Марія Кучерявець
Фото: після вихідних валюта дешевшає (Віталій Носач, РБК-Україна)

В українських обмінниках та касах банків на початку тижня спостерігається зниження вартості іноземних валют. Гривня дещо зміцнила свої позиції щодо долара та євро.

Детальніше про ситуацію на ринку - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Гривня зміцнюється: після вихідних і долар, і євро втратили в ціні як в обмінниках, так і в касах банків.
  • Ситуація в обмінниках: середній курс долара опустився до 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі, євро здешевшало до 51,00 грн (-10 коп.).
  • Банківський сектор: банки тримають купівлю долара на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі впав до 43,60 грн (-5 коп.). Євро в касах просіло суттєвіше - до 51,00 грн (-20 коп.).
  • Де дешевше купити долар: найвигідніші пропозиції у Monobank (44,04 грн) та безготівково у "Пумб" (44,00 грн).
  • Де дешевше купити євро: лідером залишається ПриватБанк із курсом 50,09 грн у касах.

Курс валют в обмінниках

За вихідні готівковий курс в обмінних пунктах продемонстрував невелике зниження. Станом на ранок 30 березня середній курс долара становить 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі та 43,80 грн (-5 коп.) при здачі.

Європейська валюта також втратила в ціні: сьогодні євро можна купити по 51,00 грн (-10 коп.), а здати - за курсом 50,80 грн (-5 коп.).

Фото: курс валют на 30 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс у банках

У банківських касах ситуація з американською валютою неоднорідна: середній курс купівлі залишився на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі просів до 43,60 грн (-5 коп.).

Євро в банках здешевшало суттєвіше. Курс купівлі наразі становить 51,00 грн (-20 коп.), а здати валюту можна за 50,35 грн (-20 коп.).

Станом на ранок понеділка встановлено такі курси:

ПриватБанк: долар у касах можна по 44,07 грн, безготівково - по 44,05 грн. Євро в касах - 50,09 грн, картковий курс - 51,02 грн.

Ощадбанк: долар у застосунку можна придбати за 44,15 грн, картковий - 44,25 грн. Євро в "Мобільному Ощаді" - 51,05 грн, для карток - 51,20 грн.

"Пумб": готівковий долар - 44,20 грн, безготівковий - 44,00 грн. Курс євро у відділеннях - 51,20 грн.

Monobank: купити долар можна по 44,04 грн, євро - 51,01 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

