Долар та євро дешевшають після вихідних: курс валют на 30 березня

В українських обмінниках та касах банків на початку тижня спостерігається зниження вартості іноземних валют. Гривня дещо зміцнила свої позиції щодо долара та євро.
За вихідні готівковий курс в обмінних пунктах продемонстрував невелике зниження. Станом на ранок 30 березня середній курс долара становить 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі та 43,80 грн (-5 коп.) при здачі.
Європейська валюта також втратила в ціні: сьогодні євро можна купити по 51,00 грн (-10 коп.), а здати - за курсом 50,80 грн (-5 коп.).
Фото: курс валют на 30 березня (інфографіка РБК-Україна)
У банківських касах ситуація з американською валютою неоднорідна: середній курс купівлі залишився на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі просів до 43,60 грн (-5 коп.).
Євро в банках здешевшало суттєвіше. Курс купівлі наразі становить 51,00 грн (-20 коп.), а здати валюту можна за 50,35 грн (-20 коп.).
Станом на ранок понеділка встановлено такі курси:
ПриватБанк: долар у касах можна по 44,07 грн, безготівково - по 44,05 грн. Євро в касах - 50,09 грн, картковий курс - 51,02 грн.
Ощадбанк: долар у застосунку можна придбати за 44,15 грн, картковий - 44,25 грн. Євро в "Мобільному Ощаді" - 51,05 грн, для карток - 51,20 грн.
"Пумб": готівковий долар - 44,20 грн, безготівковий - 44,00 грн. Курс євро у відділеннях - 51,20 грн.
Monobank: купити долар можна по 44,04 грн, євро - 51,01 грн.
