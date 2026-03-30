Доллар и евро дешевеют после выходных: курс валют на 30 марта

В украинских обменниках и кассах банков в начале недели наблюдается снижение стоимости иностранных валют. Гривна несколько укрепила свои позиции относительно доллара и евро.
Главное:
За выходные наличный курс в обменных пунктах продемонстрировал небольшое снижение. По состоянию на утро 30 марта, по данным портала Minfin, средний курс доллара составляет 43,95 грн (-5 коп.) при покупке и 43,80 грн (-5 коп.) при сдаче.
Европейская валюта также потеряла в цене: сегодня евро можно купить по 51,00 грн (-10 коп.), а сдать - по курсу 50,80 грн (-5 коп.).
В банковских кассах ситуация с американской валютой неоднородная: средний курс покупки остался на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи просел до 43,60 грн (-5 коп.).
Евро в банках подешевело более существенно. Курс покупки сейчас составляет 51,00 грн (-20 коп.), а сдать валюту можно за 50,35 грн (-20 коп.).
По состоянию на утро понедельника установлены следующие курсы:
ПриватБанк: доллар в кассах можно по 44,07 грн, безналично - по 44,05 грн. Евро в кассах - 50,09 грн, карточный курс - 51,02 грн.
Ощадбанк: доллар в приложении можно приобрести за 44,15 грн, карточный - 44,25 грн. Евро в "Мобильном Ощаде" - 51,05 грн, для карт - 51,20 грн.
"Пумб": наличный доллар - 44,20 грн, безналичный - 44,00 грн. Курс евро в отделениях - 51,20 грн.
Monobank: купить доллар можно по 44,04 грн, евро - 51,01 грн.
