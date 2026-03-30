Доллар и евро дешевеют после выходных: курс валют на 30 марта

09:30 30.03.2026 Пн
2 мин
Наличный курс опустился на 5-10 копеек, а в банках - еще больше
aimg Мария Кучерявец
Фото: после выходных валюта дешевеет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В украинских обменниках и кассах банков в начале недели наблюдается снижение стоимости иностранных валют. Гривна несколько укрепила свои позиции относительно доллара и евро.

Подробнее о ситуации на рынке - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Гривна укрепляется: после выходных и доллар, и евро потеряли в цене как в обменниках, так и в кассах банков.
  • Ситуация в обменниках: средний курс доллара опустился до 43,95 грн (-5 коп.) при покупке, евро подешевело до 51,00 грн (-10 коп.).
  • Банковский сектор: банки держат покупку доллара на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи упал до 43,60 грн (-5 коп.). Евро в кассах просело существеннее - до 51,00 грн (-20 коп.).
  • Где дешевле купить доллар: самые выгодные предложения в Monobank (44,04 грн) и безналично в "Пумб" (44,00 грн).
  • Где дешевле купить евро: лидером остается ПриватБанк с курсом 50,09 грн в кассах.

Курс валют в обменниках

За выходные наличный курс в обменных пунктах продемонстрировал небольшое снижение. По состоянию на утро 30 марта, по данным портала Minfin, средний курс доллара составляет 43,95 грн (-5 коп.) при покупке и 43,80 грн (-5 коп.) при сдаче.

Европейская валюта также потеряла в цене: сегодня евро можно купить по 51,00 грн (-10 коп.), а сдать - по курсу 50,80 грн (-5 коп.).

Фото: курс валют на 30 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс в банках

В банковских кассах ситуация с американской валютой неоднородная: средний курс покупки остался на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи просел до 43,60 грн (-5 коп.).

Евро в банках подешевело более существенно. Курс покупки сейчас составляет 51,00 грн (-20 коп.), а сдать валюту можно за 50,35 грн (-20 коп.).

По состоянию на утро понедельника установлены следующие курсы:

ПриватБанк: доллар в кассах можно по 44,07 грн, безналично - по 44,05 грн. Евро в кассах - 50,09 грн, карточный курс - 51,02 грн.

Ощадбанк: доллар в приложении можно приобрести за 44,15 грн, карточный - 44,25 грн. Евро в "Мобильном Ощаде" - 51,05 грн, для карт - 51,20 грн.

"Пумб": наличный доллар - 44,20 грн, безналичный - 44,00 грн. Курс евро в отделениях - 51,20 грн.

Monobank: купить доллар можно по 44,04 грн, евро - 51,01 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

