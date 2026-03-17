Долар та євро дешевшають: де найвигідніший курс в обмінниках та банках 17 березня

Тенденція дня: Ранок 17 березня розпочався зі зниження курсу. Долар в обмінниках та банках здешевшав на 5-10 копійок, євро також демонструє падіння.

Долар у касах у середньому коштує 44,4 грн, євро тримається на рівні 51,1 грн. Де вигідніше купити: Найдешевша валюта сьогодні у ПриватБанку (долар по 44,2 грн, євро по 50,9 грн у касах). В обмінниках ціни вищі.

Найдешевша валюта сьогодні у ПриватБанку (долар по 44,2 грн, євро по 50,9 грн у касах). В обмінниках ціни вищі. Де вигідніше здати: Долар краще нести в банки (приймають у середньому по 43,9 грн), а ось євро вигідніше приймуть в обмінниках (курс 51,1 грн).

Долар краще нести в банки (приймають у середньому по 43,9 грн), а ось євро вигідніше приймуть в обмінниках (курс 51,1 грн). Цифрові банки: У monobank курс долара тримається на рівні 44,24 грн, євро - 51,01 грн. В Ощадбанку вигідніше купувати через мобільний додаток (44,25 грн), ніж по безналу.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin станом на ранок 17 березня середній курс долара в обмінниках становить 44,4 (-5 коп) гривні при покупці та 44,25 (-7 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро ж сьогодні вранці можна купити за середнім курсом у 51,35 (-5 коп) гривню, а здати - по 51,1 (без змін) гривень.

Фото: курс валют на 17 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках при покупці становить 44,4 (-10 коп) гривні, а здати можна по 43,9 (-7 коп) гривні.

Євро в банках тримається вище 51 гривні - курс для покупки валюти - 51,1 (-37 коп) гривня, а задати можна по 50,35 (-15 коп) гривні.

ПриватБанк сьогоді тримає курс на рівні 44,2 гривень при покупці у відділеннях, а курс для карток трохи вище - 44,24 гривні. Євро в касах "Привата" можна купити по 50,9 гривень, а для безналу курс становить 51,02 гривню.

Ощадбанк продає долар по безналу по 44,45 гривень, а для мобільного "Ощаду" курс трохи нищий - 44,25 гривні. Євро в "Ощаді" по безналу коштує 51,2 гривні, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.

У monobank курс долара сьогодні тримається на рівні 44,24 гривень, а євро - 51,01 гривня.