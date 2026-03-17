Долар та євро дешевшають: де найвигідніший курс в обмінниках та банках 17 березня

Долар та євро продовжують знижуватися на готівковому ринку. Станом на ранок 17 березня курси в обмінниках та банках йдуть вниз.
Головне:
За даними порталу Minfin станом на ранок 17 березня середній курс долара в обмінниках становить 44,4 (-5 коп) гривні при покупці та 44,25 (-7 коп) гривні - при здачі валюти.
Євро ж сьогодні вранці можна купити за середнім курсом у 51,35 (-5 коп) гривню, а здати - по 51,1 (без змін) гривень.
Фото: курс валют на 17 березня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках при покупці становить 44,4 (-10 коп) гривні, а здати можна по 43,9 (-7 коп) гривні.
Євро в банках тримається вище 51 гривні - курс для покупки валюти - 51,1 (-37 коп) гривня, а задати можна по 50,35 (-15 коп) гривні.
ПриватБанк сьогоді тримає курс на рівні 44,2 гривень при покупці у відділеннях, а курс для карток трохи вище - 44,24 гривні. Євро в касах "Привата" можна купити по 50,9 гривень, а для безналу курс становить 51,02 гривню.
Ощадбанк продає долар по безналу по 44,45 гривень, а для мобільного "Ощаду" курс трохи нищий - 44,25 гривні. Євро в "Ощаді" по безналу коштує 51,2 гривні, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.
У monobank курс долара сьогодні тримається на рівні 44,24 гривень, а євро - 51,01 гривня.
