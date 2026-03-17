Доллар и евро дешевеют: где самый выгодный курс в обменниках и банках 17 марта

Где выгоднее всего купить валюту сегодня?
Фото: доллар и евро падают в цене (Getty Images)

Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке. По состоянию на утро 17 марта курсы в обменниках и банках идут вниз.

Сколько стоит валюта сегодня и где выгоднее курс - в обменниках или банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Доллар и евро падают: какой курс НБУ на 17 марта и какие изменения возможны на неделе

Главное:

  • Тенденция дня: Утро 17 марта началось со снижения курса. Доллар в обменниках и банках подешевел на 5-10 копеек, евро также демонстрирует падение.
  • Курс в обменниках: Средняя цена покупки доллара составляет 44,4 грн, евро - 51,35 грн.
  • Курс в банках: Доллар в кассах в среднем стоит 44,4 грн, евро держится на уровне 51,1 грн.
  • Где выгоднее купить: Самая дешевая валюта сегодня в ПриватБанке (доллар по 44,2 грн, евро по 50,9 грн в кассах). В обменниках цены выше.
  • Где выгоднее сдать: Доллар лучше нести в банки (принимают в среднем по 43,9 грн), а вот евро выгоднее примут в обменниках (курс 51,1 грн).
  • Цифровые банки: В monobank курс доллара держится на уровне 44,24 грн, евро - 51,01 грн. В Ощадбанке выгоднее покупать через мобильное приложение (44,25 грн), чем по безналу.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin по состоянию на утро 17 марта средний курс доллара в обменниках составляет 44,4 (-5 коп) гривны при покупке и 44,25 (-7 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро же сегодня утром можно купить по среднему курсу в 51,35 (-5 коп) гривну, а сдать - по 51,1 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют на 17 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках при покупке составляет 44,4 (-10 коп) гривны, а сдать можно по 43,9 (-7 коп) гривны.

Евро в банках держится выше 51 гривны - курс для покупки валюты - 51,1 (-37 коп) гривна, а задать можно по 50,35 (-15 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня держит курс на уровне 44,2 гривен при покупке в отделениях, а курс для карт чуть выше - 44,24 гривны. Евро в кассах "Привата" можно купить по 50,9 гривен, а для безнала курс составляет 51,02 гривну.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,45 гривен, а для мобильного "Ощада" курс немного ниже - 44,25 гривны. Евро в "Ощаде" по безналу стоит 51,2 гривны, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.

В monobank курс доллара сегодня держится на уровне 44,24 гривен, а евро - 51,01 гривна.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Больше по теме:
ФинансыКурс доллараКурс евро