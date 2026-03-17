Доллар и евро дешевеют: где самый выгодный курс в обменниках и банках 17 марта

Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке. По состоянию на утро 17 марта курсы в обменниках и банках идут вниз.
Читайте также: Доллар и евро падают: какой курс НБУ на 17 марта и какие изменения возможны на неделе
Главное:
По данным портала Minfin по состоянию на утро 17 марта средний курс доллара в обменниках составляет 44,4 (-5 коп) гривны при покупке и 44,25 (-7 коп) гривны - при сдаче валюты.
Евро же сегодня утром можно купить по среднему курсу в 51,35 (-5 коп) гривну, а сдать - по 51,1 (без изменений) гривен.
Средний курс доллара в банках при покупке составляет 44,4 (-10 коп) гривны, а сдать можно по 43,9 (-7 коп) гривны.
Евро в банках держится выше 51 гривны - курс для покупки валюты - 51,1 (-37 коп) гривна, а задать можно по 50,35 (-15 коп) гривны.
ПриватБанк сегодня держит курс на уровне 44,2 гривен при покупке в отделениях, а курс для карт чуть выше - 44,24 гривны. Евро в кассах "Привата" можно купить по 50,9 гривен, а для безнала курс составляет 51,02 гривну.
Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,45 гривен, а для мобильного "Ощада" курс немного ниже - 44,25 гривны. Евро в "Ощаде" по безналу стоит 51,2 гривны, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.
В monobank курс доллара сегодня держится на уровне 44,24 гривен, а евро - 51,01 гривна.
