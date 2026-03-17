Доллар и евро дешевеют: где самый выгодный курс в обменниках и банках 17 марта

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin по состоянию на утро 17 марта средний курс доллара в обменниках составляет 44,4 (-5 коп) гривны при покупке и 44,25 (-7 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро же сегодня утром можно купить по среднему курсу в 51,35 (-5 коп) гривну, а сдать - по 51,1 (без изменений) гривен.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках при покупке составляет 44,4 (-10 коп) гривны, а сдать можно по 43,9 (-7 коп) гривны.

Евро в банках держится выше 51 гривны - курс для покупки валюты - 51,1 (-37 коп) гривна, а задать можно по 50,35 (-15 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня держит курс на уровне 44,2 гривен при покупке в отделениях, а курс для карт чуть выше - 44,24 гривны. Евро в кассах "Привата" можно купить по 50,9 гривен, а для безнала курс составляет 51,02 гривну.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,45 гривен, а для мобильного "Ощада" курс немного ниже - 44,25 гривны. Евро в "Ощаде" по безналу стоит 51,2 гривны, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.

В monobank курс доллара сегодня держится на уровне 44,24 гривен, а евро - 51,01 гривна.