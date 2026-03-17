ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро дешевеют: где самый выгодный курс в обменниках и банках 17 марта

08:44 17.03.2026 Вт
2 мин
Где выгоднее всего купить валюту сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: доллар и евро падают в цене (Getty Images)

Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке. По состоянию на утро 17 марта курсы в обменниках и банках идут вниз.

Сколько стоит валюта сегодня и где выгоднее курс - в обменниках или банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Тенденция дня: Утро 17 марта началось со снижения курса. Доллар в обменниках и банках подешевел на 5-10 копеек, евро также демонстрирует падение.
  • Курс в обменниках: Средняя цена покупки доллара составляет 44,4 грн, евро - 51,35 грн.
  • Курс в банках: Доллар в кассах в среднем стоит 44,4 грн, евро держится на уровне 51,1 грн.
  • Где выгоднее купить: Самая дешевая валюта сегодня в ПриватБанке (доллар по 44,2 грн, евро по 50,9 грн в кассах). В обменниках цены выше.
  • Где выгоднее сдать: Доллар лучше нести в банки (принимают в среднем по 43,9 грн), а вот евро выгоднее примут в обменниках (курс 51,1 грн).
  • Цифровые банки: В monobank курс доллара держится на уровне 44,24 грн, евро - 51,01 грн. В Ощадбанке выгоднее покупать через мобильное приложение (44,25 грн), чем по безналу.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin по состоянию на утро 17 марта средний курс доллара в обменниках составляет 44,4 (-5 коп) гривны при покупке и 44,25 (-7 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро же сегодня утром можно купить по среднему курсу в 51,35 (-5 коп) гривну, а сдать - по 51,1 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют на 17 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 17 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках при покупке составляет 44,4 (-10 коп) гривны, а сдать можно по 43,9 (-7 коп) гривны.

Евро в банках держится выше 51 гривны - курс для покупки валюты - 51,1 (-37 коп) гривна, а задать можно по 50,35 (-15 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня держит курс на уровне 44,2 гривен при покупке в отделениях, а курс для карт чуть выше - 44,24 гривны. Евро в кассах "Привата" можно купить по 50,9 гривен, а для безнала курс составляет 51,02 гривну.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,45 гривен, а для мобильного "Ощада" курс немного ниже - 44,25 гривны. Евро в "Ощаде" по безналу стоит 51,2 гривны, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.

В monobank курс доллара сегодня держится на уровне 44,24 гривен, а евро - 51,01 гривна.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
