НБУ знизив курс долара до мінімуму з квітня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль і впав до мінімуму з середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,60 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,36-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 11 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3895 гривень за 1 долар (-0,0669 грн). Це мінімальний рівень з 19 квітня (41,3825 гривень).

Міжнародні резерви

За даними НБУ, міжнародні резерви України скоротилися за липень на 2,035 млрд доларів до 43,031 млрд доларів. Це сталося у зв'язку з тим, що міжнародна допомога була на рівні 2,122 млрд доларів. При цьому НБУ витратив на інтервенції 3,457 млрд доларів, а частина коштів пішла на сплату боргів.

Нацбанк прогнозує, що 2025 року Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Зовнішнє фінансування дасть змогу підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що надалі сприятиме стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та обмеженню цінового тиску.

Станом на липень Україна вже отримала майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року, зокрема 18 млрд доларів у рамках програми ERA Loans і 8 млрд доларів від Ukraine Facility.

Водночас у липні НБУ знизив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2025 року до 53,7 млрд доларів (з 57,6 млрд доларів у квітневому прогнозі).

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів (за прогнозом НБУ, близько 45 млрд доларів у 2026-2027 роках).