Долар стрімко летить угору, а євро впало нижче 51 грн: курс валют на 4 березня

Головне:

Стрімке подорожчання долара: В обмінниках курс купівлі підскочив одразу на 22 копійки - до 43,55 грн.

В обмінниках курс купівлі підскочив одразу на 22 копійки - до 43,55 грн. Падіння євро: Європейська валюта втратила в ціні 20 копійок і опустилася нижче психологічної межі, досягнувши 50,90 грн.

Європейська валюта втратила в ціні 20 копійок і опустилася нижче психологічної межі, досягнувши 50,90 грн. Максимальні курси в банках: Найвищу ціну на долар у касах виставили ПУМБ (43,90 грн) та Укрсиббанк (43,89 грн).

Найвищу ціну на долар у касах виставили ПУМБ (43,90 грн) та Укрсиббанк (43,89 грн). Курс для карток: У ПриватБанку та monobank безготівковий долар торгується в межах 43,81-43,86 грн.

Курс валют в обмінниках

Вранці 4 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках для покупки на рівні 43,55 гривень, що аж на 22 копійки дорожче, ніж вчора вранці. Здати валюту сьогодні можна за середнім курсом у 43,40 (+20 коп).

Поки долар стрімко росте, євро навпаки падає. Сьогодні вранці середній курс європейської валюти становить 50,90 гривень длі покупки. Це на 20 копійок нижче за вчорашні ранкові дані. Здати валюту сьогодні можна за курсом в 50,60 (-28 коп) гривень.

Фото: курс валют на 4 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки також оновили цінники. Станом на ранок середній курс долара в банках становить 43,47 гривень для покупки та 43,20 гривні - для продажу. Євро ж вже нижче 51 гривні - 50,97 гривень (покупка) та 50,20 гривень (продаж).

Мonobank сьогодні продає долар по 43,81 гривні, а євро - по 51 гривні.

В Ощадбанку станом на ранок курс долара встановлено на рівні 43,85 при покупці як в касі, так і за безнал. Євро ж в касі коштує 51,05 гривні, а для карток - 51,10 гривню.

ПриваБанк тримає курс на рівні 43,75 гривень при покупці в касах та 43,86 гривень - для карток. Для євро курс в касі тримається на рівні 50,80 гривень, а безнал - 51,02 гривню.

У "Пумбі" долар сьогодні вже по 43,90 гривні в касах та 43,70 гривні - безнал. Курс євро у "Пумбі" сьогодні тримається на рівні 51,20 гривень.

Укрсиббанк виставив курс долара на рівні 43,89 гривень, а євро - 51,05 гривню.