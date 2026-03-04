Доллар стремительно летит вверх, а евро упало ниже 51 грн: курс валют на 4 марта

Главное:

Курс валют в обменниках

Утром 4 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках для покупки на уровне 43,55 гривен, что аж на 22 копейки дороже, чем вчера утром. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,40 (+20 коп).

Пока доллар стремительно растет, евро наоборот падает. Сегодня утром средний курс европейской валюты составляет 50,90 гривен для покупки. Это на 20 копеек ниже вчерашних утренних данных. Сдать валюту сегодня можно по курсу в 50,60 (-28 коп) гривен.

Фото: курс валют на 4 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки также обновили ценники. По состоянию на утро средний курс доллара в банках составляет 43,47 гривен для покупки и 43,20 гривны - для продажи. Евро же уже ниже 51 гривны - 50,97 гривен (покупка) и 50,20 гривен (продажа).

Мопоbапк сегодня продает доллар по 43,81 гривны, а евро - по 51 гривне.

В Ощадбанке по состоянию на утро курс доллара установлен на уровне 43,85 при покупке как в кассе, так и за безнал. Евро же в кассе стоит 51,05 гривны, а для карточек - 51,10 гривну.

ПриваБанк держит курс на уровне 43,75 гривен при покупке в кассах и 43,86 гривен - для карточек. Для евро курс в кассе держится на уровне 50,80 гривен, а безнал - 51,02 гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня уже по 43,90 гривны в кассах и 43,70 гривны - безнал. Курс евро в "Пумбе" сегодня держится на уровне 51,20 гривен.

Укрсиббанк выставил курс доллара на уровне 43,89 гривен, а евро - 51,05 гривну.