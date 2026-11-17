У вівторок, 17 листопада, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу дещо знизився. Євро подешевшало як на купівлі, так і на продажу. У банках курси валют відрізняються залежно від установи та способу розрахунку.

Скільки коштують долар та євро в обмінниках і банках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок вівторка, 17 листопада, долар в обмінниках купують по 46,00 гривні (без змін), а продають – по 46,13 гривні (-7 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,87 гривні (-17 коп), а продають – по 51,15 гривні (-15 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,36 гривні (+1 коп) для купівлі валюти та 45,94 гривні (+2 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,96 гривні (-23 коп), а продають – по 50,84 гривні (-26 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (без змін), а карткою – по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,90 гривні (-20 коп), а карткою – по 50,76 гривні (-26 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 гривні (-5 коп), а карткою – по 46,00 гривні (-5 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 50,90 гривні (-25 коп), а карткою – по 51,00 гривні (-30 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 46,00 гривні (+10 коп), а за комерційним курсом – по 46,00 гривні (+10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,80 гривні (-30 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,86 гривні (+4 коп), а євро – по 50,66 гривні (-29 коп).

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