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Євро опустився нижче 50 гривень, долар дешевшає: курс НБУ на 17 листопада

15:55 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Євро опустився нижче 50 гривень, долар дешевшає: курс НБУ на 17 листопада Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 17 листопада (колаж РБК-Україна)
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Національний банк встановив нові валютні орієнтири на вівторок, 17 листопада. Офіційний курс долара та євро в Україні знижується.

Які ціни встановлено на європейську та американську валюту та яким буде курс євро до кінця року, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 17 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 3 копійки – 16 листопада її курс становив 45,42 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На 17 листопада НБУ встановив його на рівні 49,98 гривні, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше. У понеділок європейська валюта коштувала 50,22 гривні.

Євро опустився нижче 50 гривень, долар дешевшає: курс НБУ на 17 листопада
Фото: курс валют НБУ на 17 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар та євро подешевшали в обмінниках: скільки коштує валюта 16 листопада

Яким буде курс євро до кінця року

Подальша динаміка європейської валюти в Україні залежатиме не лише від ситуації на внутрішньому валютному ринку, а й від співвідношення євро та долара на міжнародних майданчиках.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' зазначив, що за умови курсу долара близько 46 гривень та співвідношення євро до долара на рівні 1,10 український курс євро може становити приблизно 50,5–51 гривню.

За такого сценарію банкір не очікує, що до кінця року євро знову подорожчає до цьогорічного пікового рівня – близько 52,5 гривні.

Як рішення центробанків впливатимуть на валютний ринок

На міжнародне співвідношення валют впливатимуть рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо процентних ставок.

Мамедов припускає, що спочатку долар може дещо зміцнитися, а співвідношення євро до долара знизитися приблизно до 1,08. Водночас наступного року європейська валюта може відіграти це падіння.

Читайте також: Долар може подорожчати до 46 гривень до кінця року: Сергій Мамедов дав прогноз курсу

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