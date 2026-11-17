Во вторник, 17 ноября, курс доллара в украинских обменниках остался неизменным при покупке, а при продаже несколько снизился. Евро подешевело как на покупке, так и продаже. В банках курсы валют различаются в зависимости от учреждения и метода расчета.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро вторника, 17 ноября, доллар в обменниках покупают по 46,00 грн (без изменений), а продают – по 46,13 грн (-7 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,87 грн (-17 коп), а продают – по 51,15 грн (-15 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Евро опустился ниже 50 гривен, доллар дешевеет: курс НБУ на 17 ноября

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,36 гривны (+1 коп.) для покупки валюты и 45,94 гривны (+2 коп.) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 49,96 грн (-23 коп), а продают – по 50,84 грн (-26 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (без изменений), а картой – по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 50,90 гривны (-20 коп), а картой – по 50,76 гривны (-26 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,90 гривны (-5 коп), а картой – по 46,00 гривны (-5 коп). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 50,90 гривны (-25 коп), а картой – по 51,00 гривны (-30 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 46,00 гривны (+10 коп), а по коммерческому курсу – по 46,00 гривны (+10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,80 грн (-30 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,86 гривны (+4 коп.), а евро – по 50,66 гривны (-29 коп.).

Читайте также: Гривна под давлением импорта и потребностей бюджета: что будет с курсом доллара до конца года