Долар слабшає, ціни на золото оновили рекорд

Долар слабшає, ціни на золото оновили рекорд

Фото: Ціни на золото зросли до рекорду в 3745 долара за унцію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Золото досягло нового рекордного рівня на тлі слабкості долара й очікувань зниження ставок у США. Інвестори чекають сигналів від глави ФРС Джерома Пауелла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок 23 вересня ціни на золото стабілізувалися після оновлення історичного максимуму. Спот-золото закріпилося на рівні 3744,68 долара за унцію. Раніше під час сесії ціна піднімалася до рекордних 3759,02 долара.

Ослаблення долара

Індекс долара продовжив падіння з попередньої сесії. Це зробило золото, номіноване в доларах, більш доступним для закордонних покупців.

"Я думаю, це насамперед пов'язано з очікуваннями щодо грошово-кредитної політики, можливим зниженням ставок і ризиками прискорення інфляції", - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

Очікування ринку

"Попит на безпечні активи зберігається на тлі все ще хиткої геополітичної обстановки, включно з російсько-українською війною. Зниження процентної ставки ФРС минулого тижня і, ймовірно, подальше зниження ставок ФРС до кінця року" також підтримують ціни, зазначив Джим Вайкофф, старший аналітик Kitco Metals.

Інвестори уважно стежать за серією виступів представників ФРС цього тижня, включно з виступом голови Джерома Пауелла у вівторок, у пошуках нових сигналів щодо напрямку грошово-кредитної політики центрального банку.

Новий член ФРС Стівен Міран заявив, що центральному банку слід активно знижувати процентні ставки, щоб знизити ризики для економіки. Минулого тижня ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів - це перше зниження з грудня - і просигналізувала про готовність до подальшого пом'якшення.

Перспективи для дорогоцінних металів

Згідно з інструментом CME FedWatch, інвестори закладають 90% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні. Ще одна корекція можлива в грудні, ймовірність цього оцінюється в 75%.

"Ми бачимо уповільнення економічного зростання, зростання інфляції, зміну геополітичного фону і слабкий долар, що підтримує попит на золото", - йдеться в огляді ANZ.

 

Нагадаємо, попит з боку центробанків та інвесторів зміцнив позиції золота як захисного активу.

Золото з початку року подорожчало на 40%. Додатковим фактором стала підвищена геополітична напруженість і ризики для світової економіки через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

