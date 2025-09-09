Світові ціни на золото оновили історичний максимум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Котирування піднялися у вівторок 9 вересня на 0,3% і до 3647 доларів за унцію, перевищивши максимум, зафіксований напередодні.



Зростання вартості золота прискорилося після публікації слабких даних щодо зайнятості в США, що змусило трейдерів закладати три зниження ставки ФРС цього року. Серед них - чверть процентного пункту вже на наступному засіданні.

Причини зростання вартості

Золото з початку року подорожчало майже на 40% завдяки купівлям з боку центробанків та очікуванням зниження ставок. Додатковим фактором стала підвищена геополітична напруженість і ризики для світової економіки через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

Курс також підтримали заяви Трампа, спрямовані проти незалежності ФРС. Це продовжило зростання золота, яке триває вже три роки поспіль.

Прогнози аналітиків

Аналітики прогнозують продовження зростання. Goldman Sachs заявили, що ціна золота може наблизитися до 5000 долар за унцію, якщо інвестори перенаправлять частину вкладень з держоблігацій у дорогоцінний метал.

Фонди ETF почали активно купувати золото після конференції в Джексон-Хоул, де глава ФРС Джером Пауелл заявив про готовність пом'якшувати політику. У понеділок приплив у ETF виявився найбільшим майже за три місяці.

Поточна динаміка ринку

Незважаючи на зростання, загальний обсяг вкладень ETF у золото залишається нижчим від рівнів, зафіксованих під час пандемії Covid-19 і початку війни Росії проти України. Це вказує на подальший потенціал для зростання.

Вплив макроекономічних даних

Перспектива подальшого зростання золота залежить від перегляду даних щодо зайнятості в США, який буде опубліковано у вівторок. Також увага ринку зосереджена на показниках інфляції виробників і споживачів, очікуваних у середу і четвер.

Інвестори стежать і за реакцією на аукціони коротко- і довгострокових облігацій Мінфіну США. Ці дані можуть вплинути на динаміку цін на золото.