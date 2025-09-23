Доллар слабеет, цены на золото обновили рекорд

Во вторник 23 сентября цены на золото стабилизировались после обновления исторического максимума. Спот-золото закрепилось на уровне 3744,68 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цена поднималась до рекордных 3759,02 доллара.

Ослабление доллара

Индекс доллара продолжил падение с предыдущей сессии. Это сделало золото, номинированное в долларах, более доступным для зарубежных покупателей.

"Я думаю, это в первую очередь связано с ожиданиями по денежно-кредитной политике, возможным снижением ставок и рисками ускорения инфляции", - отметил аналитик Capital.com Кайл Родда.

Ожидания рынка

"Спрос на безопасные активы сохраняется на фоне все еще шаткой геополитической обстановки, включая российско-украинскую войну. Снижение процентной ставки ФРС на прошлой неделе и, вероятно, дальнейшее снижение ставок ФРС до конца года" также поддерживают цены, отметил Джим Вайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Инвесторы внимательно следят за серией выступлений представителей ФРС на этой неделе, включая выступление председателя Джерома Пауэлла во вторник, в поисках новых сигналов о направлении денежно-кредитной политики центрального банка.

Новый член ФРС Стивен Миран заявил, что центральному банку следует активно снижать процентные ставки, чтобы снизить риски для экономики. На прошлой неделе ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов - это первое снижение с декабря - и просигнализировала о готовности к дальнейшему смягчению.

Перспективы для драгметаллов

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре. Еще одна коррекция возможна в декабре, вероятность этого оценивается в 75%.

"Мы видим замедление экономического роста, рост инфляции, изменение геополитического фона и слабый доллар, что поддерживает спрос на золото", - говорится в обзоре ANZ.