ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар різко зріс: курс НБУ на 3 вересня та чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту

16:50 02.09.2026 Ср
2 хв
Обидві валюти подорожчали щодо гривні
aimg Анастасія Мацепа
Долар різко зріс: курс НБУ на 3 вересня та чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту Фото: НБУ встановив офіційний курс валют на 3 вересня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара та євро на четвер, 3 вересня. Обидві іноземні валюти подорожчали порівняно з попереднім днем.

Який курс валют встановив НБУ на 3 вересня та що варто знати власникам депозитів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 3 вересня на рівні 44,60 гривні. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 15 копійок – 2 вересня курс становив 44,45 гривні.

Євро 3 вересня коштуватиме 51,64 гривні. Це на 11 копійок більше, ніж днем раніше, коли курс європейської валюти становив 51,53 гривні.

Долар різко зріс: курс НБУ на 3 вересня та чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня

Чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту?

НБУ роз’яснив, чи може споживач достроково повернути гроші зі строкового депозиту.

Споживач має право достроково повернути кошти зі строкового вкладу та нараховані відсотки, але лише у випадку, якщо це передбачено умовами договору з банком.

Це норма Закону України ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів''.

Якщо договір не передбачає можливості достроково зняти кошти, їх обов’язково повернуть разом із відсотками, але після завершення строку депозиту.

Читайте також: Попит може перевищити пропозицію на 20%: експерт спрогнозував курс на початок вересня
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото
Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени