Доллар резко вырос: курс НБУ на 3 сентября и может ли банк автоматически продлевать срок депозита

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро на четверг, 3 сентября. Обе иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим днем.

Какой курс валют установил НБУ на 3 сентября и что следует знать владельцам депозитов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 3 сентября на уровне 44,60 грн. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 15 копеек – 2 сентября курс составил 44,45 гривны.

Евро 3 сентября обойдется в 51,64 гривны. Это на 11 копеек больше, чем днем ранее, когда курс европейской валюты составил 51,53 гривны.

Фото: официальный курс валют НБУ на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

Может ли банк автоматически продлевать срок депозита?

НБУ разъяснил, может ли потребитель досрочно вернуть деньги со срочного депозита.

Потребитель имеет право досрочно возвратить средства из срочного вклада и начисленные проценты, но только в том случае, если это предусмотрено условиями договора с банком.

Это норма Закона Украины ''О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях возврата срочных депозитов''.

Если договор не предусматривает возможность досрочного снятия средств, их обязательно вернут вместе с процентами, но по истечении срока депозита.