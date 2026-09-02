ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня

10:35 02.09.2026 Ср
3 хв
Які курси долара та євро встановили найбільші банки України сьогодні?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 2 вересня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

У середу, 2 вересня, банки та обмінники встановили нові курси долара та євро. Обидві валюти продовжили дешевшати.

Де сьогодні найвигідніше купувати та продавати валюту і скільки коштують 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 2 вересня Minfin встановив середній курс долара в обмінниках на рівні 44,75 грн для продажу та 44,65 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн, а купують – по 51,80 грн.

Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро йдуть униз: курс НБУ на 2 вересня та чому валюта не обов’язково різко зросте

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,70 грн (без змін), а для карток курс становить 44,64 грн (-20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,10 грн (без змін), а для карток – по 44,25 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,95 грн (-5 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 50,95 грн (-5 коп.), а для карток – 51,25 грн (-5 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (без змін), а для карток – по 44,90 грн (без змін). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,35 грн (-5 коп.), а для карток – 44,35 грн (без змін).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 грн (без змін), а для карток – по 52,20 грн (без змін). Курс купівлі євро через ‘‘Мобільний Ощад’’ становить 51,45 грн (-5 коп.), а для карток – 51,40 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,70 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,30 грн (без змін) у відділеннях та 44,40 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,10 грн (-10 коп.), а продати – по 51,40 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,63 грн (-17 коп.), а купує – по 44,26 грн (-14 коп.). Євро продають по 52,05 грн (-1 коп.), а купують – по 51,35 грн (-2 коп.).

Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня

Фото: курс валют у банках 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,63 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 44,64 грн, ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,75 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 52,05 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПУМБ – 52,10 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток – по 44,35 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,30 грн, Monobank – 44,26 грн, ПриватБанк для карток – 44,25 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків встановив ПриватБанк у відділеннях – 44,10 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,45 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 51,40 грн, Monobank – 51,35 грн, ПриватБанк для карток – 51,25 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,95 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • Monobank – 44 630 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 640 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 700 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 700 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 750 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 44 900 грн.
Читайте також: Попит може перевищити пропозицію на 20%: експерт спрогнозував курс на початок вересня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
Аналітика
Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту