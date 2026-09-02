Долар дешевшає, євро нижче 51: курс валют у банках та обмінниках на 2 вересня

У середу, 2 вересня, банки та обмінники встановили нові курси долара та євро. Обидві валюти продовжили дешевшати.

Де сьогодні найвигідніше купувати та продавати валюту і скільки коштують 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 2 вересня Minfin встановив середній курс долара в обмінниках на рівні 44,75 грн для продажу та 44,65 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн, а купують – по 51,80 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,70 грн (без змін), а для карток курс становить 44,64 грн (-20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,10 грн (без змін), а для карток – по 44,25 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,95 грн (-5 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 50,95 грн (-5 коп.), а для карток – 51,25 грн (-5 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (без змін), а для карток – по 44,90 грн (без змін). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,35 грн (-5 коп.), а для карток – 44,35 грн (без змін).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 грн (без змін), а для карток – по 52,20 грн (без змін). Курс купівлі євро через ‘‘Мобільний Ощад’’ становить 51,45 грн (-5 коп.), а для карток – 51,40 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,70 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,30 грн (без змін) у відділеннях та 44,40 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,10 грн (-10 коп.), а продати – по 51,40 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,63 грн (-17 коп.), а купує – по 44,26 грн (-14 коп.). Євро продають по 52,05 грн (-1 коп.), а купують – по 51,35 грн (-2 коп.).

Фото: курс валют у банках 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,63 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 44,64 грн, ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,75 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 52,05 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПУМБ – 52,10 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток – по 44,35 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,30 грн, Monobank – 44,26 грн, ПриватБанк для карток – 44,25 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків встановив ПриватБанк у відділеннях – 44,10 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,45 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 51,40 грн, Monobank – 51,35 грн, ПриватБанк для карток – 51,25 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,95 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні